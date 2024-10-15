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台灣拍得出《黑白大廚》嗎？　卓榮泰：肯定有能力

▲▼黑白大廚。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）
▲「黑白大廚」超夯，台灣網友好奇是否能製作出台版「黑白大廚」。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

文／中央社

韓國料理實境節目「黑白大廚：料理階級大戰」引發熱議。民進黨立委陳秀寶今天質詢行政院長卓榮泰，「台灣有沒有能力、資金拍出這樣的實境秀？」卓榮泰說，他肯定認為台灣有能力拍出這樣的風格水準、內容豐富的節目和影片。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告並備質詢。陳秀寶一開始質詢時問卓榮泰，「有沒有看過黑白大廚？」卓榮泰說，他週日有看了一小段。 陳秀寶追問，這一齣最夯的實境秀，有網友討論台灣有沒有能力、資金拍出這樣的實境秀，韓國有黑白大廚，台灣有沒有阿基師的手路菜。

卓榮泰表示，他最近看了許多的台灣影劇或實境節目，他肯定，他也認為台灣有能力拍出這樣風格水準，甚至內容豐富的節目跟影片。 陳秀寶說，成功節目成就的不只是戲劇效果，周邊效益無以計數，成功的節目投入的不只是戲劇，從企劃、設備、成本、賽程安排等，這樣的創意跟執行力，台灣的影視產業不進則退，除了公部門獎勵補助，還包括有沒有企圖心、有沒有進軍國際的決心，「黑潮計畫如何引領台流？」

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文化部長李遠表示，他一直有在注意韓流發展，韓國發展可以讓台灣借鏡之外，台灣本身的文化底蘊跟韓國也不完全一樣。 李遠說，他感謝政府給文化部黑潮計畫4年新台幣100億元，讓劇及電影增加輔導金，文策院拿到國發基金100億元，去投資有國際規格的劇跟電影，這些動作雖然比較慢，但已經開始了。

另外，文化部也修法鼓勵引進民間資金投入，韓國最厲害的一點就是把民間的錢全部引進到影視，台灣已經有很多企業投資並向文化部申請抵減稅。

李遠指出，雖然無法像Netflix等國際型、大型的OTT，但與國內3大電信業進行的投資已快完成，他很感謝國發基金把影視產業視為國家戰略產業，當第1個100億元快用完後，給了文策會第2個100億元，文化部絕對會很小心使用這個100億元，請相信台灣影視文化和韓國還是有不同路線，他對台流的發展是有信心。

▼黑白大廚餐廳預約相當搶手，一度造成系統癱瘓。（圖／翻攝自Catch table官網）▲▼韓國訂位平台提供黑白大廚餐廳預約。（圖／翻攝自Catch table官網）

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