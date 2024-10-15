黃子佼私藏少女性影像12／3宣判　檢求刑7到9月！被害人求償百萬

▲藝人黃子佼（中）被控持有48部少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，台北地院15日開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼因無故持有48部少女的性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，今（15日）第5度到台北地院出庭，不僅檢方派出2位檢察官論告，建請法官判處黃「7月到9月徒刑」，還有影片中的少女以告訴人身分在隔離室出庭，要求黃子佼賠償100多萬元，庭訊歷經3小時結束，法官諭知辯論終結、訂於今年（2024年）12月3日宣判。

黃子佼今仍身著同1套出庭「戰袍」、連手持瓶裝飲料也同款，庭訊維持「就算有錯也無刑責」的策略，本案因屬法定刑最重1年以下徒刑的輕罪，由受命法官獨任審理，但檢方派出起訴本案的檢察官搭配1位公訴檢察官，對決黃子佼與3位律師，相當少見、氣氛顯得肅殺，黃開完庭噤聲不回應媒體發問。

據悉，本案黃子佼被控持有48部未成年人的不雅片，分屬47名少女的性影像，其中多人經法官傳訊出庭或透過律師遞狀表達意見，且不只1人向黃子佼求償7位數，由於黃並非影片拍攝者或上傳者，是否會以「購買者」身分被判決須負賠償責任，值得觀察。

▲藝人黃子佼（左）無故持有少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，15日第5度到台北地院出庭，不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

黃子佼去年（2023年）6月間，被爆料捲入#Metoo醜聞、涉於多年前非禮少女，黃的人設與演藝事業瞬間全毀，台北地檢署指揮警方偵辦，去年8月搜索黃家，查扣電腦硬碟發現7部疑從情色網站「創意私房論壇」買來的少女性影像。

黃子佼所涉性侵案因證據不足或與女方和解，各獲不起訴處分及簽結，但他加入「創意私房論壇」10年成為高級會員，能購買限時限量、內容更鹹濕的影片，還無故持有少女性影像，甚至入鏡「女主角」年紀最小者僅是國小生，使黃的形象更崩壞。

檢方起初以黃子佼所涉《兒少條例》無正當理由持有兒少性影像罪嫌，當時法定刑為最重1年徒刑、非重罪，且黃認罪，若起訴移審恐使少女出庭蒙受二度傷害等考量，今年（2024年）4月處分黃緩起訴、為期2年，附加支付公庫120萬元、寫1200字悔過書等條件，繳庫金額是同類案件緩起訴最高紀錄。

黃子佼當時PO文公開道歉「錯了就是錯」、「虛心認錯與反省，永不再犯」、「將來請用力監督，給我向前更新的機會」等語。

但輿論反彈處分過輕、易誤導大眾以為黃子佼持有少女性影像無罪，高檢署發回北檢重辦，今年5月改為起訴，並建請法官沒收黃被查扣存有本案不雅片的硬碟。

黃子佼被起訴移審後，改口否認犯罪，主張檢方舉證有瑕疵，包括無法確定這7部影片是他下載儲存，就算是，也是在《兒少條例》去年1月10日修法前所為，他從沒散布與重製，依同法第53-1條規定，新法施行前的這類行為，只有最重20萬元罰鍰、最高10小時輔導教育等行政罰、沒有刑責。

檢方認為黃子佼態度反覆，從查扣的硬碟裡，再認真找出41部少女性影像，前後共47位少女受害，聲請併案審理、追究黃的刑責。

檢方主張，《兒少條例》新法於去年2月17日施行後，將「無正當理由持有兒少性影像行為」增列最重1年徒刑，黃子佼在新法施行後仍「繼續儲存而無正當理由持有」少女裸露胸部、私處，從事性交行為的性影像，構成新法處罰要件，並無不溯及既往的免責資格。

因黃子佼本件犯行引發眾怒，立院今年7月13日三讀通過《兒少條例》修正案，無正當理由支付對價而持有兒童或少年性影像、支付對價觀覽兒童或少年為性交或猥褻行為或其性影像，以及無故重製兒童或少年性影像等犯行，都加重為可判刑1年以上、7年以下，得併科10萬元以上、100萬元以下罰金，被稱為「黃子佼條款」，但不溯及適用於黃本案情節。