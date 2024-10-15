來電問「有穿衣服嗎」　3女Dcard貼文控男主管性騷反挨告

▲男主管不滿離職女員工指控性騷擾霸凌，提告誹謗結果不起訴。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北某建商旗下文創公司的王姓男主管，遭3名離職女員工上網爆料，稱王男性騷擾女性員工，還不時言語暴力開罵「賤人、婊子」，王男控告3女涉嫌加重誹謗，台北地檢署調查認為，雖然王男涉嫌性騷擾案獲不起訴，但台北市政府曾對公司未積極處理相關性騷擾爭議而開罰，3女指控並非全然無據，15日處分不起訴。

網路論壇Dcard工作版在2023年7月12日出現1篇文章，標題是「工作心得 職場性騷擾 台北某建商X曼子公司X塔創X」，A女在文中指控王姓男主管「晚上10-11點的時候跑到女員工的樓下說要送消夜」，另外王男還曾在晚上打電話問女職員在幹嘛，對方回稱「在刷廁所」，王男說：「你有穿衣服嗎，你要不要去穿衣服」，「我刷廁所的時候習慣全裸」。

B女同日就在文章下方留言自稱也是受害者，「我們真的很無助，也不是心甘情願離職」，「可是不能理解的是，為什麼犯錯的人可以不斷受到公司包庇，逍遙法外，而我們這些受害者最後卻像落荒而逃一樣離開這間公司」。

C女則是在7月14日另外發文「工作心得＃metoo＃真實的夢＃職場霸凌＃職場性騷擾」，除了轉貼包含公司的正式聲明回應以及A女貼文連結，稱「言語騷擾及言語暴力是每一天的日常」，「說他自己以前混過黑道」，「帶蝴蝶刀上班」。

王姓男主管認為3女公然傳遞不實事項，涉嫌加重誹謗等罪，但A女堅稱貼文內容屬實，且有向公司上級反應，都未獲積極處理，B女則說這些是也有發生在她身上，並且有向士林地檢署提告，C女則說自己也是遭霸凌對象，王男多次在晚上洗澡時打電話給她，電話中有回聲及潑水聲，讓她覺得不舒服。

北檢調查認為，雖然士檢以罪嫌不足，處分王男涉性騷擾案不起訴，但A女、B女多次向公司提出申訴未獲協助改善，北市勞動局性平會還因此對公司開罰，可見3女言論並非需捏杜撰，為避免相類性騷擾事件再次發生而發言，是出於善意，與公共利益有關，不能要3女為此揹上誹謗罪責。