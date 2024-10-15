美前官員：川普不認同美對中立場　恐強化共軍奪台

▲杜如松認為，川普上台可能導致國際局面動盪。（圖／路透）



文／中央社

前白宮官員杜如松今天在「紐約時報」發表專文直言，下任美國總統如何面對中國會影響全球，共和黨總統候選人川普不重視國際邦誼，美國不參與台海將強化中共的奪台行動。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）在紐約時報（The New York Times）發表「中國領導者如何掌握川普下屆任期」專文，批評川普（Donald Trump）不認同兩黨的中國立場，甚至站在共識之外，美國將在跟中國競爭的關鍵10年落敗。

他指出，美國總統拜登（Joe Biden）政府國安團隊上任即認為，2020年代是美中競爭關鍵的10年，北京試圖取代美國全球領袖地位。中國是美國興起之後首個經濟規模超越美國70%且製造業領先的地緣競爭對手，在電動車、極音速武器和核能技術等範疇均優於美國。

如果美國不調整行動策略，會在技術落後但經濟上持續依賴中國，軍力於台海及南海地區也將不敵解放軍。下任美國總統如何在關鍵10年面對中國，對美國與全球都有長期影響。

所幸，美國兩黨政治雖高度分歧，但都同意必須領先中國，在國會透過立法強化美國科技領導地位、活化製造業、推動全球人權工作、提高台海嚇阻與連結亞太盟友。

在台灣議題上，杜如松直言，川普對台看法是災難的藍圖。數十年來華府嚇阻中國侵台，對於是否防衛台灣採取戰略模糊的跨黨派政策，但川普會弱化美國嚇阻中國威脅的努力。川普近期表示，台灣應付費尋求美國保護，民主台灣因此對美防台能力產生質疑。

這是極度危險的，美國明示不參與（台海）會強化中共奪台行動，衝突將拖垮全球經濟，北京對此相當清楚。西方外交界及學界都知道，中國官員和智庫學者們在低調打聽，如果川普當選是否將默許解放軍對台行動。

民主黨與部分共和黨人相信，強化美國盟邦是應對中國最佳策略之一，川普仍不重視國際邦誼，再度威脅提高關稅、要求支付共同防禦經費、違背防衛承諾等，沒有盟國的美國將獨自面對北京。

杜如松強調，中國是美國21世紀無可避免的地緣政治對手。川普是前總統，北京高層清楚他的狀態，也知道如何利用川普在位的局勢；他們相信中國崛起、美國衰退，川普勝選將證明中國是對的。