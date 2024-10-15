存了70年！阿公撲滿「存款金額」驚呆他　全家嗨扛69公斤樂歪

▲阿公清點70年以來的存款，對儲蓄金額深感震驚。（圖／翻攝Reddit，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國一名老爺爺長年保持儲蓄習慣，最近終於決定打開撲滿，細數過去70年究竟存了多少錢，卻驚訝地發現，存款金額竟然高達2052.76美元（約新台幣6.6萬元）。

網友「Crimsonkitsune333」在網路論壇Reddit發文分享，「我爺爺把零錢存在這個玻璃罐裡70年，終於讓我數錢了！」91歲的爺爺開玩笑說，他想要在過世前，知道自己究竟存了多少錢，卻對於真實金額深感震驚，因為他一直以為「不到1000美元（約新台幣3.2萬元）。」

「Crimsonkitsune333」表示，全家人花費好幾天，把硬幣及紙鈔拿出來，分門別類，仔細計算。其中，光是硬幣重量就高達152.5磅（約69.2公斤），由於撲滿實在太重，必須用膠帶緊緊纏住、以防破裂，還使用毯子包裹及手推車運送。

除了美國普通硬幣之外，他們也找到一些外國貨幣或者特別硬幣，最古老的包括一枚1928年的1美分貨幣、一枚1951年的25分銀幣等，目前還不知道這些骨董的價值。此外，罐子裡還找到鈕扣、貼紙、迴紋針、糖果紙等雜物。

不少網友提醒，要特別注意1965年以前發行的25美分硬幣。根據美國鑄幣局（U.S. Mint）說法，此年份之前的25美分硬幣為「銀製」，而非現在的銅與鎳，使其價值遠遠超過25美分。