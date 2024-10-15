無畏大罷免潮！藍嗆反罷綠委　朱立倫：號召民眾保護善的力量

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案日前落幕，謝國樑成功保住江山，但朝野對立氛圍卻仍持續加深，有綠委直言，明年2月現任立委任職滿一年後，將迎來大罷免潮，包括藍委徐巧芯、羅廷瑋、廖偉翔都被點名，國民黨團書記長林思銘昨天也撂話，將罷免不適任綠委。國民黨主席朱立倫今（15日）受訪表示，國民黨不畏戰不懼戰，若民進黨持續用這樣惡質的方式，會號召民眾站起來，保護善的力量。

朱立倫今日上午出席藍委羅智強新國會智庫成立茶會，會前受訪被問到大罷免潮，朱立倫說，台灣需要善良、安定而非報復心態，不可用不甘願心態，民進黨就是輸了不甘願才會罷免謝國樑，輸了國會想罷免立委，執政黨應為人民做事，而非在不甘願循環中，這是惡性循環，會讓台灣永無寧日。

朱立倫強調，國民黨決心是為全民打拚，並且不畏戰不懼戰，若民進黨持續用這樣惡質的方式，會號召民眾站起來，保護善的力量，保衛台灣安定的力量。

至於前天謝國樑成功度過罷免危機，朱立倫說，基隆市民用智慧選擇善良、安定，台灣需要的就是這些力量，而非用報復、仇恨心態去對抗在野黨，很多基隆市民都說，民進黨選輸不敢選，就想用罷免方式重選，政治將一直動盪下去。

