女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝　刺青男剉咧等

▲元智女大生將寵物「守宮」放在醬料碟上拍照，遭壽司郎提告求償20萬元。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近來頻遭顧客鬧事，繼今年6月有女大生將寵物「守宮」放在壽司郎的醬料碟上拍照後，本月初又有一名刺青男子將「整包檳榔」放在迴轉台的盤子上玩弄，惡搞行徑全被拍下。對此，壽司郎表示，將提告在迴轉台上放檳榔的男子，至於女大生則已經提告，並求償20萬元。

今年6月，一名元智大學女學生在壽司郎用餐時，竟將寵物守宮放在醬料碟上拍照，還PO網直呼「壽司胖胖包」，畫面曝光後，網友紛紛不滿怒轟，「對她來說那是她的寵物，對我們來說它是蟲，噁到爆欸」、「我是能理解守宮可愛辣，但是放在沾醬盤…實在不能理解耶」、「同為守宮飼主真的無法理解這種行為⋯而且守宮這種生物真的不適合出門。」

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針對不當用餐行為，事後台灣壽司郎也發布聲明表示，該名女大生已向本公司致歉，但因此行徑是錯誤之舉，仍會提告，「本公司將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。」

▲刺青男在壽司郎用餐時，竟腦洞大開將「整包檳榔」放在迴轉台的盤子上，直接在現場玩起轉轉樂。（圖／翻攝自記者爆料網）

壽司郎委託律師李育昇透露，今年7月已正式向涉事女大生提告，要求賠償20萬元，不過考量對方還是學生，僅求償清潔消毒及訴訟費用，並未包括商譽損失，且所有求償費用均有單據作為憑證。

另外，本月初有一名包手刺青男子將「整包檳榔」放置在空的盤子上，讓檳榔隨著迴轉台運走，事後還PO網笑稱「檳榔應該比壽司貴！」對此，律師李育昇也表示，確認男子身分後，壽司郎同樣會提告求償。

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