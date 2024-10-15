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以色列公共頻道訪我駐以代表　聚焦中國圍台軍演

▲▼ 聯合利劍2024B軍演 。（圖／翻攝央視）

▲聯合利劍2024B軍演 。（圖／翻攝央視）

文／中央社

以色列公共廣播頻道14日專訪駐以代表李雅萍，聚焦中國對台軍演施壓及其全球影響，李雅萍表示中國威脅台海和平且聯合俄國及伊朗挑戰國際秩序。她呼籲民主國家譴責中國挑釁行為。

以色列公共廣播頻道（KAN）14日針對中國圍台軍演專訪李雅萍，她在專訪中討論中國對台灣與日俱增的軍事壓力及中共軍演更是試圖阻撓美國及其他民主國家對台灣的支持。

李雅萍表示中國近年加大對台軍事施壓，昨日軍演是一嚴重威脅。另向聽眾說明中方軍演不僅跨越台海中線、更派出大批機艦挑釁，除了意圖封鎖台灣，同時演練如何阻絕美國及理念相近國家馳援台灣。

據國防部資訊，共偵獲125架次共機，其中90架次進入台灣應變區（台灣防空識別區ADIZ至24浬鄰接區間），也在台灣周遭部署17艘作戰艦、17艘海警及公務船，遼寧號航空母艦編隊則位於台灣東南海域。

李雅萍進一步指出中國、俄羅斯與伊朗之間的合謀結盟對全球民主國家及國際秩序帶來嚴峻挑戰。伊朗及其代理組織黎巴嫩真主黨為以色列安全的嚴重威脅，而中國在背後為兩者撐腰。

她強調：「我們呼籲以色列等民主理念相近國家共同譴責威權中國破壞和平行徑，促其停止軍事行動等挑釁作為，以維護共享利益及價值。」她表示，台灣期待與以色列及其他志同道合的國家加強合作，促進數位團結，並共同應對網路威脅及假訊息的散播。

李雅萍表明，自俄烏戰爭、中東戰事以來，台灣政府持續密注情勢發展，勿讓中國有機可趁，致力強化國防實力，同時也欣見國際對捍衛台海和平、穩定現狀已凝聚高度共識。

以色列政府2014年成立KAN，擁有電視頻道、廣播電台及線上新聞網站，收視群涵蓋全國民眾，製播新聞甚具權威及影響力。

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