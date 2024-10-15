法媒關注中國軍演　專家：歐洲應對台展現支持

▲大陸東部戰區14日晚間6點宣布「聯合利劍-2024B」演習圓滿完成任務 。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

中共今天對台實施「聯合利劍-2024B」軍演，法媒大幅報導關切，並指中國「挑釁」。專家指出，軍演是為了情蒐、測試與傳遞訊息。台灣重要性益增明顯，不僅對美國，歐洲也應支持民主。

中共東部戰區今晨宣布組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台灣北部及南部、東部展開「聯合利劍-2024B演習」，引發國際密切關注。

法國媒體今天大篇幅報導中共演習，並有數間電視台、廣播等邀請專家對台海局勢進行分析。各界分析，中國自前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台以來，對台灣的「挑釁」、「施壓」有增無減。

法國24台（France 24）播出長達40分鐘的政論節目，邀請法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）、前法新社駐北京記者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）與中國議題記者郭妮（Agnès Gaudu），探討中國是否會「入侵」台灣。

董尼德分析，台灣對美國如此重要的原因有三。首先是台灣的民主，第二是台灣在全球半導體產業鏈的主導地位。第三，也是他認為更重要的，是台灣地緣戰略的地位。「台灣是太平洋樞紐，其後是美國的盟友。若美國放棄台灣，將會是這些盟國對美國信任的末日」。

董尼德表示，歐洲有分歧，中國也善用這個分歧。「北京和不同國家會有不同論述，而且可看到習近平企圖用法國等歐洲國家，作為與美國抗衡的籌碼」。

主持人提到北京挑釁，企圖入侵台灣。對此朱利安指出，面對局勢，美國以行動表明正加強與日本、南韓、菲律賓的亞洲盟友的合作。

此外還有澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、「四方安全對話」（QUAD）等小型多邊協調。朱利安說，「法國某種程度也參與其中，如許多國家，開始發展印太戰略。與烏克蘭情況相反，美國從未明說不會派兵介入台海；相反地，美國不斷傳遞台灣很重要的訊息」。

法國電視台（France TV）政論節目今天則以「中國進犯，台灣警戒」為主題邀請「歐盟安全研究所」（EUISS）亞洲事務分析家艾克曼（Alice Ekman）進行分析。

主持人也在10分鐘節目尾聲問及歐洲立場。艾克曼表示，「對歐洲而言，台灣是越來越重要的議題。首先是海上安全，因台灣海峽對貨物運輸非常重要」。另外，在價值上也是，「台灣擁有民主，在意識形態對立劇增脈絡下，對台灣表明某種支持是很重要的，即使是間接形式」。

法國國際廣播電台（RFI）今天則邀請里昂政治學院學者高格孚（Stéphane Corcuff）分析。他點出，此次軍演剛好是前總統蔡英文受邀訪歐之際。中國也不滿總統賴清德近日的演說，「賴清德沒有挑釁，只是讓中國回到現實，指出中國對台灣在歷史、法律說法上的不連貫性」。

他補充，中共軍演主要是為了情蒐，同時測試台灣的立場，以及盟友的反應。

至於中國今天公布的「台獨懲戒名單」，高格孚強調，沒有所謂的「分裂分子」，「因為台灣並沒有要從中國分離，台灣本就是主權獨立的」。而中國在國際社會提「分裂份子」一詞，是意識形態作戰，讓人以為北京在國際法上有懲罰「分裂份子」的權利。

法國智庫戰略研究基金會（FRS）研究員倪雅玲（Valerie Niquet）在接受法國國會頻道（Public Sénat）時表示，軍演「是用來對台灣人民傳遞訊息以及施壓的軍事姿態」。

法國前駐聯合國首席軍事代表特林岡（Dominique Trinquand）則分析，中國海軍難以登陸台灣，應該會採「遏制」，也就是封鎖。

倫敦國王學院的軍事專家列奧尼（Zeno Leoni）在法國24台（France 24）的另一篇報導中有類似看法，認為中國不願公開與美國進入軍事作戰，因此選擇封鎖，「賭不會引起美國介入」。他分析，華府政治上很難被接受在中國沒有直接入侵台灣的情況下介入台海衝突。

然而法媒指出，模擬封鎖已是非常好戰的姿態，中國政權恐怕很快會發現自己若再更強硬，就要跨越啟動衝突的紅線了。