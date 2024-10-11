體積相當一輛車！揭曉「史上最巨昆蟲」真面目　詭異樣貌曝光

▲科學家重建「史上最大昆蟲」遠古蜈蚣蟲的身體，發現其擁有馬陸的身體、蜈蚣的頭。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

地球在宇宙誕生後的這46億年間，總是有許多令人意想不到的生物，如今專家們終於從兩塊保存完好的化石，探究出「史上最大節肢動物」遠古蜈蚣蟲的真面目，這個體積猶如汽車般的龐然大物約莫生活在3億年前，擁有馬陸的身體、蜈蚣的頭，著實令人驚艷。

根據科技新聞網站《生活科學》（Live Science），學名為「Arthropleura」的遠古蜈蚣蟲（節胸蜈蚣屬）其實是現今蜈蚣、馬陸的遠古親屬，生存於3億4500萬至2億9000萬年前的石炭紀維憲期至二疊紀的薩克馬爾期，主要分布在北美洲與蘇格蘭，是已知陸地上最大型的無脊椎動物，體型可長達2.5公尺、體重可達50公斤。

報導指出，這種巨型節肢動物從幾十年前就不斷困擾著生物學家，因為其身體擁有類似千足蟲的特徵，然而一旦缺乏頭部，則學界便無法理解這種生物與馬陸、蜈蚣等現代節肢動物之間的關係，儘管這兩種現代生物擁有類似的外表，但牠們實際上約在4.4億年前就出現分歧。

透過CT掃描後，實際發現了位於法國蒙卡夫雷勒特異埋藏化石群（Montceau-les-Mines Lagerstätte）的兩隻幼年遠古蜈蚣蟲的頭部化石。儘管幼蟲體積僅6公分，但科學家們卻發現其頭部側面擁有獨特的有柄眼睛，輕輕彎曲的天線，還有像蜈蚣一樣的小下顎，這些特徵是蜈蚣和馬陸的類似特徵。

▲科學家發現「史上最大昆蟲」遠古蜈蚣蟲，不過一開始卻尚未發現其頭部。（圖／達志影像／newscom）

研究第一作者、法國里昂大學古生物學家萊里蒂爾（Mickaël Lheritier）表示，「這種節肢動物從18世紀以來就為人所知，已有100多年的歷史，但我們還沒有發現完整的頭部，如今終於有完整的頭部，你可以看到下顎骨、眼睛，這些特徵能夠幫助我們理解這種生物在進化時的地位。」

從解剖學特徵來看，古生物學家最終將遠古蜈蚣蟲歸類為與馬陸關係最為密切的動物，然而過去以來從未在馬陸、蜈蚣發現過有柄的眼球。遠古蜈蚣蟲被廣泛認為是陸生動物，但眼柄通常出現在半水生或全水生的動物，諸如甲殼類動物等。