用完情趣用品「忘記拿回房間」　哥哥進浴室看到了！她超尷尬

▲原PO把情趣用品忘在浴室了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人若想解決性需求，可能會藉由「玩具」來輔助。近日有網友透露，她目前單身，但又有性需求，於是平時就有使用情趣用品，豈料日前使用過後，因為忘記收拾，就被哥哥看到，讓她覺得很尷尬。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「尷尬，被看到了」為標題發文，提到她母胎單身，由於她有比較強的性需求，因此就有使用情趣用品。日前她才剛「完事」，卻因為去浴室後，忘記把東西拿回房間，所以就被哥哥和哥哥的女友給看到了，事後她實在覺得很尷尬，也很想找個洞鑽進去。

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貼文一出，底下網友紛紛安慰，「沒事啦，都是成年人了」、「很正常啦～別想太多」、「不會啦，母胎單身有姊夫在手，也是很正常的，下次記得把姊夫收好喔」、「沒事的，這很正常」、「都成年人了，心照不宣啦」。也有網友回應，「下次離開浴室前記得再環顧一下四周，看有沒有東西遺落了，我每次結束後都這樣再三確認」。

還有網友分享，「不會啦，我跟我姊還會大方的跟我哥討論他的飛機杯，然後問他電動的還是手動的好用，想買給各自的老公」、「我被我媽看過兩次我在打手槍」、「我高中也遇過類似的事，飛機杯忘記收起來放在桌上，我媽進房間就直接看到了，還跑去跟我爸講」。話題引發討論。