拒檢狂衝逼警連開9槍！2匪落網開撕互咬　他慘中2槍通緝身分曝　

▲三重警匪追逐，現場畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市三重今（14）日下午發生警匪追逐戰！一輛黑色休旅車車上2人拒檢衝撞，警方強勢猛開9槍制伏，副駕駛座上20歲朱男腹部中彈。警方調查，2人前科累累，朱男是詐欺、違反個資法通緝犯，兩人從事詐騙，遇到警方時疑似正準備南下取款，心虛拒檢逃逸，警方將依妨害公務、公共危險、毀損罪移送法辦。

新北市三重今（14）日下午發生警匪追逐戰！三重警分局光明派出所於下午4時許在中正北路攔查，赫然發現一輛黑色休旅車的車牌與車身不符。然而，駕駛不僅拒絕停車，還瘋狂加速逃逸與警方在街頭追逐。警方見狀立即對黑色休旅車的右前輪開2槍，企圖迫使車輛停下，沒想到駕駛依然不顧一切逃逸。

整場追逐跨越了近3公里，直到重陽路口時，警方終於重拳出擊，強勢執法朝車輛連開7槍。槍聲響起之後，副駕駛座的朱姓男子（20歲）被擊中腹部，身中兩槍，當場倒地，傷勢嚴重。最終，警方成功逮捕車內兩名嫌犯。

經調查，兩人從事詐騙，駕駛為20歲的林姓男子，副駕駛是20歲朱姓男子。該輛休旅車屬於AB車，掛上的車牌為報廢車牌，駕駛林男表示車輛由朱男提供，目前已通知車牌持有人到案說明。

受傷的朱男供稱，他請林男開車載他南下取款；林男則說，車輛、車牌都是朱男提供，他只是負責開車，兩人拒絕夜間偵訊。警方調查，副駕駛朱男有2通緝，去年10月因違反個資法遭到苗栗地檢署通緝，今年4月更因詐欺罪再度被通緝。駕駛林男則因多起竊盜案在北市被警方列為重點監控對象。

三重警方表示，該事件是光明派出所警員包括陳奕夫、黃建鈞及蔡政諺等人開槍制伏。整起案件將依妨礙公務、公共危險、毀損罪移送法辦。