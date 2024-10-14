foodpanda「5縣市免外送費」限時7天搶！加碼抽iPhone 16 Pro

▲foodpanda免運優惠又來了。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

免運優惠又來了！外送平台「foodpanda」祭出最新限時7天「5縣市免外送費服務」，每日限定3小時開跑；期間再加碼豪送iPhone 16 Pro，只要下單滿額並完成訂單就有機會中獎。

foodpanda即日起至10月20日期間每日晚上8時至11時祭出「5縣市無限次免外送服務費」優惠，優惠縣市包括台北市、新北市、桃園市、新竹市及高雄市，可享美食外送指定店家不限次數免外送服務費，提醒詳情以APP及官網結帳頁面顯示為主。

期間加碼還可參加「iPhone 16 Pro雙挑戰」集點卡活動，只要每完成一筆滿399元的美食外送訂單或滿599元的生鮮雜貨訂單，即可獲得抽中iPhone 16 Pro的機會，訂單數最多的前10名者則能直接獲得iPhone 16 Pro，提醒以最終結帳金額為主（折扣後並加上平台費、運費、小費、包材費）計算，如有退費、缺貨則以最終實際付款金額為計算。

▲Uber Eats也有10月限定優惠。（圖／Uber Eats提供）

另，Uber Eats10月也祭出一系列限定優惠，不僅有21Plus、雙月食品社、CoCo、達美樂等人氣店家可享指定品項買1送1優惠，還有多家美食餐廳也有買1送1；指定縣市更加碼推「隱藏版優惠碼」，最高可享下單滿額打79折優惠，現折150元，小確幸一次收。