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10縣市滿149元免外送費！Uber Eats啟動災後關懷　外送員送600元

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats宣布推出「山陀兒災後關懷方案」。（圖／Uber Eats提供）

記者黃士原／台北報導

颱風山陀兒上周襲台，重創多個城市，Uber Eats今（7）日宣布推出「山陀兒災後關懷方案」，10個縣市的消費者滿額免外送費，同時減免合作商家2個月的月費，外送員則可獲得600元關懷金。

Uber Eats「山陀兒災後關懷方案」涵蓋高雄、屏東、台東、花蓮、南投、嘉義、雲林、宜蘭、基隆等10個縣市，應援對象包括合作商家、外送合作夥伴、消費者，內容如下：

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在地商家：減免在地商家合作夥伴2個月的月費，總共提供5000個申請名額，10月9日起開放申請。

外送合作夥伴：提供上萬名當地外送合作夥伴，每位600元關懷金。預計於10月9日至10日開始發放。

消費者：即日起至10月31日，高雄、屏東、台東、花蓮、南投、嘉義、雲林、宜蘭、基隆等10個縣市的消費者，輸入「應援點得到」優惠序號，點購餐飲美食滿149元，可享外送費全額折扣優惠，活動期間每帳號限使用30次。此外，生鮮雜貨10月9日至10月17日，眾多清潔修繕用品5折起優惠。

▲王品攜手foodpanda展開全新合作。（圖／王品提供）

另外，王品日前宣布與foodpanda展開全新合作，旗下21個餐飲品牌、共推出380道外送餐點。10月31日之前，用戶輸入指定優惠碼「王品五百」，即可領取500元專屬美食金，能在王品集團旗下指定餐廳品牌使用，消費滿額可享有專屬優惠。

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