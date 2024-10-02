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「紫金山」最接近地球時間來了！最佳觀測時段曝　肉眼即可看到

▲▼ 。（圖／）

▲台北市立天文館9月28日所拍紫金山－阿特拉斯彗星。（圖／取自facebook.com／TaipeiAstroMuseum）

文／中央社

一個自舊石器時代史前人類尼安德塔人（Neanderthals）就沒見過的彗星，再度現身天際，而且天文學家說有可能肉眼就看得到。

英國「衛報」（The Guardian）報導，去年初發現的彗星C/2023 A3（Tsuchinshan-ATLAS，紫金山－阿特拉斯），軌道周期極長，推估繞太陽一圈需約8萬年的時間。

這顆彗星已於9月底來到近日（太陽）點，預料將於10月13日達近地（地球）點。

格林威治皇家天文台（Royal Observatory Greenwich）公共天文學官布朗（Gregory Brown）說：「彗星的特色是，它們離地球愈近就愈亮，但離太陽愈近同樣也會愈亮。因此，最接近不見得是最亮的時候。」他說，最亮的時間點反而可能會在10月9日前後。

然而，屆時這顆彗星的位置將幾乎介於地球和太陽之間。布朗表示，因此，追星的最佳時間點會是10月9日的前後幾天。

他說：「肉眼就看得到彗星已經夠稀奇，而這一顆有可能會是我們過去數十年來看過最亮的其中一顆，所以絕對值得追。」

他補充說，就目前來說，追星族應在破曉前的清晨，朝東往六分儀座（Sextans）方向去找。

但他說：「接下來幾天，它很快就會跑到太陽的另一側。」因此，10月13日起，觀測這顆彗星的最佳時機會在傍晚日落過後，往西朝牧夫座（Bootes）去找。

布朗表示，光用肉眼來看，這顆彗星很可能有如天空中的一個汙點，用望遠鏡則或許還能看到它的尾巴。

就算這場觀星秀沒有專家期望的那樣壯觀，追星族也應該慶幸，自己可是石器時代以來首批親眼目睹到這顆彗星的人。

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