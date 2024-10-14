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桃園華陵里原民活動享用五星級便當　贊助企業獲好評

▲桃園華陵里原民活動企業贊助五星級便當

▲桃園華陵里原民活動，企業贊助五星級便當獲好評。（圖／昇捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清晨四點多，和員工一起做了350份便當+現做布丁，開了3個多小車程，親送到桃園市復興區華陵里舉辦的健走和升旗典禮，給參加活動的原民大小朋友補給。《千塘行旅》總經理簡歆瑜13日表示，當天參加活動的原民朋友們，拿到健康美味便當時直呼「熱熱的五星級便當！」、「好豐盛，有雞腿耶」，頻頻按讚！

▲桃園華陵里原民活動企業贊助五星級便當

▲《千塘行旅》總經理簡歆瑜(右三)和同仁親送便當到華陵里。（圖／昇捷提供）

簡歆瑜說，華陵里位於桃園市復興區後山，從桃園區開車到華陵里單趟車程要3個多小時。雙十國慶當天，華陵里舉辦健走和升旗典禮，邀請巴崚和光華兩所國小師生參與，昇捷建設董事長梁慧琪獲悉，有感健走為健康加分，國慶升旗活動，是愛國家的展現，支持此一有意活動，因此贊助350份便當+現做香草布丁，委由相關企業《千塘行旅》負責並送達。

▲桃園華陵里原民活動企業贊助五星級便當

▲放在保溫箱的350盒便當，開車3個多小送達「還熱熱的」。（圖／昇捷提供）

《千塘行旅》總經理簡歆瑜說，為了讓後山的原民大小朋友，享用到美味健康的便當和甜點，特地請了五星級尊爵大飯店的廚師，當天清晨四點多開始，做了350份便當+香草布丁，八點多做好後放在保溫箱，由7名員工分別開了三輛車，近午11:30抵達活動現場發送，拿到便當的原民朋友直呼「熱熱的五星級便當」、「好豐盛，有雞腿耶」。

▲桃園華陵里原民活動企業贊助五星級便當

▲五星級尊爵大飯店廚師，清晨四點多開始做便當。（圖／昇捷提供）

簡歆瑜表示，《千塘行旅》位於桃園市八德區，即將於年底前開幕，做公益是呼應集團董事長梁慧琪深信企業做公益，埋下更多善的種籽，建立善的循環，讓愛傳出去的理念。

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