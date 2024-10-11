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桃園許厝港濕地秘境即起假日交通管制　賞鳥踏浪不塞車

▲桃園許厝港濕地秘境即起假日交通管制

▲桃園許厝港濕地秘境即起假日交通管制。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為舒緩許厝港濕地濱海道路假日交通壅塞問題，桃園市政府環保局自本(10)月12日起，每逢例假日及國定假日上午8時至下午5時，於濱海水防道路(海邊路)進行單向通行及順向停車之管制，以提升民眾遊憩品質，提醒用路人注意上述管制。

市府環保局指出，許厝港濕地是北台灣最大海岸型濕地，民國100年被內政部列為國家級重要濕地，是候鳥南遷北返的中途休息站，具有極重要的生態保育價值。許厝港溼地傍晚迷人的絕美夕陽，是欣賞黑腹濱鷸、唐白鷺，也是踏浪、觀景的絕佳地點，假日也吸引許多遊客前往。

▲桃園許厝港濕地秘境即起假日交通管制

環保局長陳世偉表示，許厝港濕地濱海道路較狹窄，假日大量車潮湧入，容易造成交通混亂、打結，甚至可能干擾野生生物棲息、覓食，因此自今年10月12日起，於許厝港觀景台旁之濱海水防道路(海邊路)進行交通管制，管制期間為例假日及國定假日上午8時至下午5時，僅開放順時針單向通行及單側靠右停車。此外，為鼓勵民眾以低碳永續、生態友善的方式造訪濕地，環保局預計於今年11月候鳥季活動，提供電動輔助自行車供民眾免費借用騎乘漫遊，輕鬆享受桃園海岸之旅。

海岸及資源循環工程處呂明錡處長表示，後續將持續關切當地交通狀況，盼兼顧觀光發展、生態環境、環境教育，並提供民眾更安全、舒適的體驗。也呼籲民眾多採用低碳、樂活的方式來觀光，共同為後代打造健康永續的遊憩環境。

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