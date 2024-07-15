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首次優惠！美國大廠熱銷6效行動力精華飲補貨回歸　知名賣場限時 「現折260元」

▲▼知名賣場,Move Free益節,Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲,行動力,保健,折扣。（圖／資料照）

▲超人氣保健品「Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲」，在知名賣場再次祭出超殺折扣，吸引民眾瘋搶。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

近年國人健康意識提升，保健品市場需求擴大，其中知名大賣場由於販售許多獨家產品，且價格和分量都擁有超高CP值，成為不少人購買保健品的首選 ! No.1行動力品牌+Move Free益節專為台灣消費者量身打造的年度新品「葡萄糖胺6 in 1精華飲」，也只有在該賣場才買得到 ! 該品今年年初剛上市時就出現過搶購斷貨潮，十分暢銷，有鐵粉發現近日開始有隱藏優惠，7月28前有現折高達260元的超殺快閃，紛紛好康逗相報、號召眾人，「快筆記時間去掃貨」、「省好多錢太心動了」。

▲▼知名賣場,Move Free益節,Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲,行動力,保健,折扣。（圖／資料照）

上班族每天久坐辦公、運動族關鍵部位長期使用、銀髮族年老行動力關鍵流失，讓大家更注重保養靈活行動力！除了改變生活模式，搭配保健品幫助維持健康狀態也很重要！「Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲」就具備來自美國行動力大廠科研配方的6效成分，包含1,500mg葡萄糖胺^、珍貴成分玻尿酸鈉^、800mg高劑量軟骨素、180mg高鈣以及鱸魚胜肽精華^和綠茶天然植萃精華，6種幫助靈活行動力關鍵一包就補足！

保健品顆粒太大、不好吞嚥，是許多人的困擾。「Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲」採用DoubleNutri專利乳化技術，讓多種關鍵成分變成特殊液態結構，用喝得好吸收。再加上包裝輕巧易攜帶，隨時隨地方便補充，且不添加防腐劑，少去負擔讓民眾可以安心喝出行動力。

▲▼知名賣場,Move Free益節,Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲,行動力,保健,折扣。（圖／資料照）

行動力對每個年齡層來說都極為重要，更是掌握幸福人生的關鍵，不論是想改善身體靈活度的忙碌上班族，還是熱愛健身、登山、跑步的人，希望可以持續挑戰自我突破，又或是樂齡族群退休後想要具備可以遊山玩水的體力，不妨試試由超過85年歷史的美國行動力保健大廠Schiff科研打造的「Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲」，一天一包，6大關鍵成分，打造靈活行動力。

▲▼知名賣場,Move Free益節,Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲,行動力,保健,折扣。（圖／資料照）

聰明的消費者在顧健康之餘也要顧好荷包，入手「Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲」的最佳時地就在知名大賣場，自7/15至7/28凡購買現折260元，專為會員準備的優惠活動當然要趁著折扣多囤一些，提早開始保養為行動力加值，精彩生活跟著來。

▲▼知名賣場,Move Free益節,Move Free益節葡萄糖胺6 in 1精華飲,行動力,保健,折扣。（圖／資料照）

^本產品使用葡萄糖胺鹽酸鹽；玻尿酸鈉（透明質酸鈉）來自於流行鏈球菌發酵物；鱸魚胜肽精華來自於鱸魚萃取物  
+依照 Kantar 凱度消費者指數市調報告，Move Free在2017年9月11日至2022年9月11日期間，為膠囊錠劑保健食品類型中，行動力品牌市佔率（銷售金額佔比）第一名

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