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南瀛國際民俗藝術節　國外表演團隊助陣新化武德殿百年慶

▲為歡慶新化武德殿百年誕生，台南市政府12日特別結合南瀛國際民俗藝術節區域巡演，舉辦｢新化武德殿百年慶｣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為歡慶新化武德殿百年誕生，台南市政府12日特別結合南瀛國際民俗藝術節區域巡演，舉辦｢新化武德殿百年慶｣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為歡慶新化武德殿百年誕生，台南市政府12日特別結合南瀛國際民俗藝術節區域巡演，舉辦｢新化武德殿百年慶｣活動，邀請日本、斯洛伐克、馬來西亞、尼泊爾等陣容堅強的國內外知名表演團隊，擴大慶祝武德殿百年慶。

▲為歡慶新化武德殿百年誕生，台南市政府12日特別結合南瀛國際民俗藝術節區域巡演，舉辦｢新化武德殿百年慶｣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲也到場欣賞同樂，並特別一一贈送台南農特產伴手禮給表演團隊，表達台南市的歡迎與感謝。由於明日南瀛藝術節即將舉行閉幕大匯演，黃偉哲也邀請民眾把握最後機會，一同觀賞難得的精彩表演。

黃偉哲表示，武德殿是新化地區熱鬧且富含歷史意義的區域，市府團隊一直積極強化新化區的建設，例如經過老屋修復再現風華的新化老街、最美的新化果菜市場，還有即將舉辦泳渡活動的虎頭埤，都讓新化成為大眾知名的景點。

黃偉哲也提到，這次武德殿百年慶結合藝術節舉辦國際文化展演活動，且是睽違六年再度邀請到國際團隊參與南瀛民俗藝術節，為台南新化百年慶活動增添了濃厚的國際色彩與豐富性，讓市民可感受世界文化的多樣性與共鳴。

▲為歡慶新化武德殿百年誕生，台南市政府12日特別結合南瀛國際民俗藝術節區域巡演，舉辦｢新化武德殿百年慶｣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024南瀛國際民俗藝術節自10/5起至10/13，來自18國的國際團隊，連續9天走遍台南精彩表演不斷，今武德殿百年慶活動除了邀請在地演出團隊台南市新化黑美人舞蹈協會、渼專業舞蹈教室，配合道具規劃日本節慶性舞蹈改編版，另特邀請四團國外演出團隊為【日本-福岡大學荧太鼓】專注於推廣和傳承日本太鼓文化，以強大有力的表演風格向台南市民展示日本太鼓的獨特魅力；【斯洛伐克-那森西民俗舞團】以傳統舞蹈和音樂，融合幽默的非傳統民間藝術，創造獨特現代元素的演出，已在全球音樂節上獲得熱烈歡迎；【馬來西亞-漢風舞蹈團】專注推動本地舞蹈藝術，特別是華族舞蹈，包括民族舞、古典舞及現代華族舞，體現馬來西亞多元文化；【尼泊爾-加徳滿都藝術家倶樂部】旨在保存尼泊爾傳統民間音樂和舞蹈，團隊的演出將以當地獨特樂器與舞蹈為主，並推動國內外的文化交流，展現尼泊爾豐富的文化遺產。

▲為歡慶新化武德殿百年誕生，台南市政府12日特別結合南瀛國際民俗藝術節區域巡演，舉辦｢新化武德殿百年慶｣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局說明，新化武德殿建於1925-1928年間，位於新化區中正路與和平街口的舊消防隊旁，在日治時期為劍道及柔道的訓練場所。2006年公告為歷史建築，整修後結合新化老街、新化街役場及楊逵文學館，以及最新整修完成的大目降文化園區，形成非常多樣化且豐富的新化老街文化園區。廣大的室內空間成為許多展覽的首選場地，舉辦包含藝術品展覽、故鄉文化講座或是音樂會等多元化活動，是新化區域內最具文青氣息的場所，還有劍道教學在前方大廣場舉辦，讓以武德為主的精神也沒有消失，是新化非常熱鬧且富有歷史意義的區域。今日活動市議員李偉智、余柷青也到場參與，場面熱鬧非凡。

▲為歡慶新化武德殿百年誕生，台南市政府12日特別結合南瀛國際民俗藝術節區域巡演，舉辦｢新化武德殿百年慶｣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024南瀛國際民俗藝術節13日下午4時閉幕場於新營區南瀛綠都心公園，可以一次看到所有團隊的表演，不容錯過，歡迎市民朋友前往觀賞。

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