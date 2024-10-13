獨／卓揆才說慰勉...高雄準辭里長再轟公園處：請修路樹3天沒人理

▲行政院長卓榮泰在12日南下高雄勘災，高雄市長陳其邁陪同。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

行政院長卓榮泰南下勘災，特別提到請市長陳其邁要慰勉一下大寮的蕭清翔里長，表示在山陀兒颱風期間受到很多委屈，讓里長跟地方受到很大壓力，而記者詢問是否收到市府關心？有沒有打消辭職念頭？蕭清翔里長給了一個令人傻眼的答案。

卓榮泰12日南下高雄勘災，表示自己來晚了，不過也特別提到要請陳其邁慰勉一下大寮里的蕭清翔里長，因為在颱風期間受了很多委屈，成為全台灣首位里長因為救災期間自覺「辦事不力」憤而提出辭職的里長，而蕭清翔感受到了卓榮泰以及陳其邁的關懷了嗎？

▲行政院長卓榮泰提到要慰勉大寮里長蕭清翔。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蕭清翔表示路樹倒掛3天，跟公園處反應都「沒人理」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蕭清翔自製梗圖詢問公園處 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者詢問蕭清翔，他表示根本沒有收到任何關懷訊息，而且高雄市政府公園處也沒有因為有「里長要辭職」這件事而加強行政效能，他說自己在9日向公園處反應有路樹倒下，請他們過來處理，結果公園處的人根本來都沒有來，直接打電話跟蕭清翔說「那個有掛到電線」，然後就沒有下文了，造成3天沒人處理，這讓蕭清翔真的覺得無力到了極點，「這是颱風造成停電那麼久的原因其中之一，幾乎都是被樹木扯斷纜線。」

蕭清翔強調，提出辭職是為了要讓市府重視「民眾需求」，但光從公園處的態度就能感受到「冷」，雖然里民在近期一直勸他不要離職，要他繼續做下去，對此蕭清翔大嘆一口氣，高雄市府局處的救災態度以及行政效能，難保下次跟局處反應民眾心聲又會「石沈大海」，里長做不做真的不重要，重要的是「民眾的需求能不能解決，才是重點」。

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