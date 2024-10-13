國慶收假「國道7大地雷路段曝」　高公局：中午前出發避塞車

▲國慶日收假，國道預估有7處地雷路段易塞車。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

今（13日）為國慶日假期收假日，高速公路局預判國道有7處「地雷路段」易壅塞，包括國1北向西螺-埔鹽系統、國3北向竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林等，建議西部國道北向用路人，南部地區在上午9時前出發、中部地區在中午12時前出發，國5北向用路人於上午9時前出發。

高公局指出，昨日國道全日交通量為107.4百萬車公里，為平日年平均 92百萬車公里的1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均2.6百萬車公里的1.2倍。

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昨日下午國道主要壅塞路段為國1南向東湖-圓山、桃園-中壢轉接道(事故)、路竹-岡山、國5北向宜蘭-坪林，其餘國道路段行車大致正常。高公局預估，今日國道整體交通量為106百萬車公里。

目前國道路況大致正常，高公局統計到今上午8時，交通量為11百萬車公里。預判今日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局指出，今日國道相關疏導措施，包括下午3時至晚間8時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制，開放路肩、替代道路及匝道儀控。呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，切勿超速、疲勞、分心駕駛。