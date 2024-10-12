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快訊／孫安佐奮戰畫面曝光！滿臉血遭裸絞吞敗

▲▼快訊／孫安佐奮戰畫面曝光　滿臉血遭裸絞吞敗。（圖／民眾提供）

▲孫安佐12日晚間與「燒打雞」韓森對戰。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、鄒鎮宇／綜合報導

星二代孫安佐日前擔任真人秀《拳願之星》飛行導師，與同為評審的冠軍拳手、綽號「燒打雞」韓森爆發衝突後約戰。經過兩回合奮戰，孫安佐滿臉血落敗，由「燒打雞」韓森勝出。

第一回合開始時，燒打雞主動出擊，先給孫安佐三次低掃腿，再接踢中孫的頭部一次。孫安佐見燒打雞多次使用踢腿，猛然抓住對方後將其壓制到籠邊，趁燒打雞倒地後對其頭部、身體進行猛攻。然而，沒多久就被燒打雞脫困，並從背後鎖住孫安佐。

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▲▼快訊／孫安佐奮戰畫面曝光　滿臉血遭裸絞吞敗。（圖／民眾提供）

▲▼孫安佐吞敗。（圖／民眾提供）

▲▼快訊／孫安佐奮戰畫面曝光　滿臉血遭裸絞吞敗。（圖／民眾提供）

經過一次地面戰後，孫安佐體力明顯下滑，頭部不設防的情況下又吃下燒打雞至少5拳，導致鼻血流出，第一回合也隨之結束。

第二回合開打，燒打雞展開快攻，不斷朝孫的頭部進攻，隨後直接將孫安佐擊倒一次，再以裸絞的方式獲勝，此時孫安佐以滿臉都是血，眼睛部分也瘀青腫脹。

比賽中孫安佐及燒打雞的粉絲互相大喊加油，結束後現場觀眾也對孫的表現給予讚賞及尊敬。

孫安佐賽後，在台上奮力大喊地說，謝謝大家這麼支持中二的他，「即使我今天輸了，我也會繼續前進努力的」，再次獲得現場觀眾的歡呼。隨後，孫也跟燒打雞握手。

燒打雞在台上向孫安佐喊話，「打贏這場比賽沒什麼好光榮的，有些時候暴力不能解決問題，但可以解決有問題的人。有多少人想藉著我的手打你，我可以感受到民眾的聲音。但我不討厭你，某方面來說你也算是我的貴人，但是我只想讓你知道，你值得用更好的方式出現在大家眼裡」。

▼孫安佐臉部傷勢嚴重。（圖／民眾提供）

▲▼快訊／孫安佐奮戰畫面曝光　滿臉血遭裸絞吞敗。（圖／民眾提供）

▲▼快訊／孫安佐奮戰畫面曝光　滿臉血遭裸絞吞敗。（圖／民眾提供）

▲▼快訊／孫安佐奮戰畫面曝光　滿臉血遭裸絞吞敗。（圖／民眾提供）

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