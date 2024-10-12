首屆華航馬拉松星光夜跑登場　萬人齊聚盛大開跑

▲首屆華航馬拉松-星光夜跑12日於台北大佳河濱公園盛大開跑，由董事長謝世謙(右六)及總經理高星潢(左七)為賽事揭開序幕，近萬名海內外跑者共襄盛舉，寫下國內半程馬拉松賽事夜跑參賽人數最多紀錄。

圖、文／華航提供

首屆「華航馬拉松」星光夜跑今（12）日於台北大佳河濱公園盛大開跑 ，賽事包括半程（21K）馬拉松組、健康樂跑（10K）組及親子休閒 （5K）組，吸引近萬名海內外跑者共襄盛舉，寫下國內半程馬拉松賽事 夜跑參賽人數最多紀錄。華航馬拉松結合星光熠熠的音樂派對與風格別 具的生活市集，打造嶄新型態運動嘉年華，創造全齡同樂、親子共跑的 珍貴回憶與畫面，寓路跑於娛樂，跑出健康新生活。

華航馬拉松星光夜跑由董事長謝世謙、總經理高星潢主持鳴槍儀式，揭 開賽事序幕。華航感謝所有跑者的支持，提供長程線、區域線不限航點 機票抽獎，賽事個人獎金最高 3 萬元；跑者賽前物資及完賽禮包更多達 數十項豐富商品，包含亞洲多國 eSIM、共享乘車 9 折優惠及多款能量補 給品等。此外，賽事周邊產品設計秉持永續理念，採用環保咖啡紗製作 紀念衣、選用無淋膜紙杯外，毛巾及完賽禮提袋等物資均可重複使用， 衣保袋更兼具旅行登機包實用功能，完賽證書以電子化方式提供；也有 逾千名參賽者志在跑步，選擇永續組別，以行動為環境盡一份心力。

為推動全民樂活運動，華航馬拉松星光派對力邀金曲天團宇宙人、人氣 創作歌手 9m88，以及代表台灣參與巴黎文化奧運的世界 DJ 冠軍 QuestionMark 帶來嗨翻全場的精湛演出，現場更集結近 30 家特色攤位 ，異國美食、文創手作等吃喝玩樂一站式體驗，開創國內馬拉松新風格 ，現場氣氛宛如嘉年華般熱鬧不已，參賽者也直呼是非常難忘的路跑經 驗。華航特別感謝所有協辦單位及熱心參與的數百名志工們，並邀請所 有跑者及熱愛運動的民眾明（2025）年再相會，與華航一起「Go running Go flying」。

華航重視台灣體育發展，長期支持本土球隊及體育選手，培養體壇新星 ，定期舉辦公益運動營，拋磚引玉培育學童體能發展，倡議健康運動生 活之餘，也關懷弱勢族群的社會參與，華航馬拉松與中華視障路跑運動 協會合作，提供公益參賽名額，並攜手台北市臻佶祥協會推廣惜食計畫 ，將當日物資分享予弱勢家庭，擴大落實企業永續發展的願景與責任， 以全民運動回饋社會。

活動詳情請參閱華航馬拉松網站：https://cimarathon.china-airlines.com/