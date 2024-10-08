跑完21公里「終點線倒地」猝死！　英第二大半馬賽事傳悲劇

▲ 卡地夫半馬因路線平坦、沿途風景優美聞名。（圖／翻攝自Cardiff Half Marathon官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯首都卡地夫（Cardiff）6日舉行半程馬拉松大賽，一名選手卻在跑完21.0975公里抵達終點線時倒地，送醫宣告不治，主辦方坦言這是一起「可怕的悲劇」。

綜合《每日郵報》等英媒，卡地夫半馬（Cardiff Half Marathon）主辦單位Run 4 Wales說明，這名跑者抵達終點線時突然倒地，被送往醫療帳篷後轉送醫院，但仍宣告不治，基於對家屬的尊重，不會公布死者身分，並向家屬表示慰問。

卡地夫半馬自2003年開辦，首屆僅有1500名跑者參加，後來規模逐年擴大，如今已成為英國第二大半程馬拉松賽事，今年吸引近3萬人挑戰，由肯亞選手莫辛（Patrick Mosin）及切貝特（Miriam Chebet）分別拿下男子及女子組冠軍。

卡地夫半馬因賽道平坦，對專業跑者極具吸引力，加上沿途可欣賞卡地夫城堡、卡地夫灣以及卡地夫天鵝湖等著名景點，受到跑者喜愛，不過近幾年頻傳意外。

2018年有2名分別為32歲及25歲的跑者衝過終點線幾分鐘後心臟驟停，2019年也有一名35歲跑者完賽後不幸身亡。主辦方則強調，在一連串不幸事件過後，他們正持續努力提升對潛在心臟問題的認識。