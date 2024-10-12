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對中華民國沒感情又拿千萬補助　黃揚明罵楊大正：拿錢還嫌髒

▲▼滅火器 Fire EX.《一生到底 One Life, One Shot》演唱會 - 台北場。（圖／記者黃克翔攝） 

▲滅火器主唱楊大正。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

樂團「滅火器」主唱楊大正於國慶日當天發文表示「我對中華民國真的沒有感情，就不祝賀了！」並喊話期待台灣獨立建國，卻被譏諷多年來參加中華民國政府的活動、拿了上千萬的補助等。對此，媒體人黃揚明表示，「你不愛中華民國，你可以不參加任何國家慶典，但是拿國家錢還嫌國家髒，這種人就是該罵」。

楊大正10日晚間10時48分先在臉書發文表示，「不好意思，我對中華民國真的沒有感情，就不祝賀了」。他表示，對民進黨擁抱中華民國的存在沒有意見，若不這樣，執政便完全沒有正當性。甚至我個人對於中華民國的現況，也是可以接受的，「感謝所有民主前輩們的努力與犧牲，讓我們在這個土匪政權的框架底下還能夠活在一個自由民主的社會」、「台灣獨立這樣的夢想確實還需要好多的溝通過程，這個責任不必推給執政黨，反而更是百工百業中，踏實生活的我們的工作。我們必須不厭其煩不畏攻擊的持續努力，才能完成一個有社會共識基礎的準獨立狀態」。

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▲▼ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

▲資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

對此，黃揚明11日發文反諷，滅火器演藝生涯拿很多中華民國政府提供的演出機會，卻在國慶日發文說對中華民國沒感情而無法祝賀，「很好啊，有種就不要接公部門的演唱邀約！又要賺新台幣，又不承認中華民國，這種藝人實在很溫馨」。

黃揚明12日再次發文，列出滅火器樂團與中華民國政府的合作、補助、演出案，2016年至今共參與2次總統就職典禮類、4次國慶活動、1次元旦總統府升旗活動、8次各地跨年晚會、4次政府公部門標案；又拿到文化部補助320萬元、主辦火球祭被補助1215萬元等，「整理這些，只是想要告訴大家，這個樂團的主唱，口口聲聲說對中華民國沒有感情，說中華民國是『土匪政權的架構』，但是拿中華民國千萬公帑，不會手軟。」

整理滅火器樂團與中華民國政府的合作、補助、演出案 ◎在中華民國慶典活動演出： 1.總統就職典禮類 2016總統就職典禮演出 2024總統就職典禮演出 2.國慶活動 2016台北國慶晚會演出 2019屏東國慶焰火晚會演出 2020基隆國慶...

黃揚明（剝雞） 發佈於 2024年10月11日 星期五

楊大正12日也發文回應，直言他發文是為了凝聚人心，而非激起對立，且補助案的精神是扶植未成熟產業發展，拿了補助的單位必須自籌比補助金額更高的資金去完成計畫，這件事情，他們這10年來問心無愧，「儘管再怎麼認為中華民國荒謬，也是老老實實每年繳稅金，並且擔任著協助產業推進的角色」。

針對楊大正的回應，黃揚明12日晚間表示，「藝人拿補助真的沒什麼特別的，但是你否定的是這個國家的正當性，還去拿國家的補助，就只是證明自己的素質有多差。是誰說『土匪政權的架構』？你不愛中華民國，你可以不參加任何國家慶典，但是拿國家錢還嫌國家髒，這種人就是該罵！」

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