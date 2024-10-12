北京助化解地方債　專家：促降風險專注公共服務

▲大陸地方債問題難解。（圖／CFP）



文／中央社

中國財政部宣布，將透過增債支持地方化解債務風險。專家解析，債務置換的過程也是降低風險的過程，可減輕地方政府壓力，使其有更多財力、精力專注公共服務，改善營商環境。

中國財政部長藍佛安12日於國務院新聞辦公室（國新辦）記者會上表示，近期將陸續推出具針對性的增量政策措施，其中之一為加大力道支持地方化解政府債務風險，以較大規模增加債務額度，支持地方化解隱性債務。

第一財經12日報導引述粵開證券首席經濟學家羅志恒的分析指出，增加債務限額置換地方政府存量隱性債務，這對財政經濟有重大意義。以利率更低、週期更長的政府債券置換舉債成本高、週期短的隱性債務，這是以時間換取空間。

羅志恒表示，債務置換的過程也是降低風險的過程，化債的本質是化解風險。債務置換將可減輕地方政府的化債壓力，也使地方政府能騰出更多的財力、精力用於發展經濟和提供公共服務。

羅志恒強調，債務置換有利於地方政府更好地落實「減稅降費」（包括稅收減免、取消或停徵行政事業性收費），部分地方、地區「亂罰款、亂收費」等現象將明顯緩解、滅跡，這將有利於營商環境的改善與發展。

藍佛安於記者會上說明，除了每年繼續在新增專項債限額中，專門安排一定規模的債券用於支持化解存量政府投資專案債務外，擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險。

第一財經報導提到，由於增發國債、特別國債或地方債務都涉及財政預算調整，這些必須經過全國人大常委會審議批准，10月下旬的全國人大常委會會議將成為重要觀察窗口，具體債務額度規模將於彼時可獲知。