陸財政部：地方債風險整體緩解　隱性債務規模逐漸下降

▲大陸地方債問題多年難解，令各界感到擔憂。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報的

中國大陸經濟復甦緩慢，地方債務問題備受關注，大陸財政部26日表示，經過各方面協同努力，地方政府債務風險得到整體緩解，隱性債務規模逐步下降，總體可控。

大陸財政部提到，2023年以來，按照黨中央關於「要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案」的決策部署，各有關部門、各級地方黨委和政府進一步加大工作力度，採取更多更實舉措，取得了積極成效。

大陸財政部指出，財政部在地方政府債務限額空間內安排一定規模的再融資政府債券，支持地方特別是高風險地區化解隱性債務等，緩釋到期債務集中償還壓力，降低利息支出負擔。按照「省負總責，市縣盡全力化債」的原則，各地立足自身努力，統籌各類資源，制定化債方案，逐項明確具體措施。

大陸財政部強調，經過各方面協同努力，地方政府債務風險得到整體緩解，隱性債務規模逐步下降，「總的看，目前我國地方政府債務風險總體可控。」

對於下半年的財政收入，大陸財政部表示，今年以來，受2022年製造業中小微企業緩稅入庫抬高2023年基數、2023年年中出台減稅降費政策減收等特殊因素影響，財政收入低位運行，「後幾個月，隨著宏觀政策落地見效，經濟回升向好態勢不斷鞏固，再加上特殊因素影響逐步消退，將對財政收入增長形成支撐。」