19歲男偷戀小蘿莉「教會裡狂摸胸」　拿錢和解換緩刑

▲男子涉嫌在教會對少女摸胸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蕭姓男子在教會認識未滿14歲的少女小愛（化名），被她的青春活潑所吸引，竟一時把持不住，在教會內趁機對小愛伸出狼爪，撫摸她的胸部，小愛後來行為舉止有異，母親察覺不對追問才知道蕭男的惡行，氣得提告，蕭男也趕緊拿錢與對方和解，法院審理後，依對未滿14歲女子猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，蕭男是因為上教會而結識小愛，兩人一見如故，經常見面聊天，後來蕭男竟趁機將小愛帶到教會的某處隱密處，撫摸小愛的胸部，小愛事後行為舉止怪異，被媽媽覺得不正常，追問之下小愛才說出被蕭男摸胸的過程。

小愛媽媽決定不忍了，決定提告教訓欺負女兒的色狼，蕭男在偵訊時坦承犯行，也積極和小愛及媽媽尋求調解，後來雙方也達成和解，小愛和媽媽才向法院表示同意給蕭男緩刑自新的機會。

法官審酌蕭男犯案時才19歲，沒有前科，犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡犯罪動機、目的、手段、情節、所生危害等因素後，依對於未滿14歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內接受法治教育2場次，全案可上訴。