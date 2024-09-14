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川普、賀錦麗都不挺？　教宗方濟各籲美國選民：兩害相權取其輕

▲▼教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

▲教宗方濟各（Pope Francis）呼籲美國選民「兩害相權取其輕」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

天主教教宗方濟各13日表示，在11月美國大選中，選民必須做出的選擇是「兩害相權取其輕」。他似乎間接批評了2名候選人，因為他認為，川普的反移民政策與賀錦麗對於墮胎權的支持，都是「反對生命」的行為。

教宗方濟各談到2名候選人時說，選民「必須兩害相權取其輕（lesser of two evils）。誰是比較不邪惡的那一方？那位女士或者那位先生？我不知道。任何有良知的人，都必須思考並且付諸行動。」

CNN報導，與歷任教宗相比，方濟各更不避諱談論政治，也採取行動讓天主教會更開放，包括批准同性伴侶在特定條件下可獲教會祝福等。不過，他也一直堅定捍衛天主教義，例如認為墮胎是蓄意毀滅人類性命，同時關切移民處境等生命議題。

不過，美國天主教徒的政治立場各異。根據皮尤研究中心（Pew Research），52%天主教徒登記為共和黨選民、或者傾向共和黨，44%說他們是民主黨選民、或者傾向民主黨。

而在2020年大選中，美國50%天主教徒投給拜登，49%投給川普。高達61%天主教徒認為，在所有或者大多數情況下，墮胎都應該是合法的。

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