神秘三星堆文物終於來北京！　與3000年前古蜀文明相互凝視

▲ 北京大運河博物館舉辦的「探秘古蜀文明——三星堆與金沙」展。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

四川三星堆文物終於來到北京參展，目前在北京大運河博物館舉辦的「探秘古蜀文明——三星堆與金沙」展匯聚了265件（組）古蜀文明相關精品文物，常常需要排隊才能進入。美國《時代》週刊評選的2024年全球100個最佳旅行目的地中，三星堆遺址成為中國大陸的最佳旅行目的地之一，它神秘又誇張的造型，讓參人印象深刻，有著古蜀文明獨特魅力。

三星堆遺址位於四川省廣漢市三星堆鎮鴨子河南岸。三星堆文化遺存的年代距今4500年至距今3000年之間，可分為三個時期。研究人員根據文物分析得出的年代是距今3600年到距今3000年，相當於中原的殷墟從興盛到結束時期。

▲ 參觀媒體利用攝影位置，巧妙與古文明凝視 。（圖／記者任以芳攝）

當年三星堆遺址從被發掘到考古成果，已經舉世聞名，同時展現四千多年前的文明成果。近日，大灣區之聲、台海之聲主持人朱朱和來自港澳台媒體朋友、台青前往北京大運河博物館參觀「探秘古蜀文明——三星堆與金沙」展，了解三星堆「明星」文物，與古人進行跨越3000年的「互觀」。

▲ 古蜀人的「黃金面膜」金面罩。（圖／記者任以芳攝）

本次到北京參展三星推文物有265件，都是代表古蜀精品文物。首先，古蜀人的「黃金面膜」金面罩，三星堆遺址目前已出土10件金面罩，本次展出的金面罩於2021年三星堆遺址三號坑出土。

該金面罩眉眼鏤空，兩耳輪廓圓潤，鼻梁高挺，嘴形大而微張，造型威嚴神聖，是目前三星堆遺址考古發掘中出土最完整的一件金面罩。金面罩顯示了古蜀人對金器的深刻認識，展示高超的手工藝水平，也便於研究古蜀人社會等級與貴金屬的關係。

▲ 青銅鑄造的「模範作品」青銅大面具。（圖／記者任以芳攝）

青銅鑄造的「模範作品」青銅大面具是展廳最大的一件文物，曾在2022年的央視總台春晚和全大陸觀眾見面。它於2021年在三星堆遺址的三號坑出土，形制完整，雖然鏽跡斑斑多有裂痕處，但依舊極富氣勢。

青銅大面具寬頤廣額、稜角分明，眉部、眼睛、嘴唇等線條流暢，粗長眉作揚起狀，面具的兩側上下及額部正中有方形穿孔，可能是用於固定用途。青銅大面具是三星堆文化典型器物，體現了古蜀先民對自然萬物與人神世界的理解與思考。

▲ 「千里眼順風耳」戴冠縱目青銅面具。（圖／記者任以芳攝）

戴冠縱目青銅面具設計感讓人越看越有意思，許多人會聯想樣是媽祖護法神「千里眼順風耳」，目前所知的縱目面具共3件，本次展覽的是其中的戴冠縱目青銅面具，該面具於1986年三星堆遺址二號坑出土。

它雙眼眼球呈柱狀外凸，雙耳向兩側充分展開，額鑄有夔龍形額飾，出土時均有眉眼描黑、口塗朱砂的痕跡。誇張奇異的造型可與後世文獻中記載的古蜀王蠶叢或神人燭龍相聯繫。縱目面具被古蜀人用於祭祀，成為古蜀人朝拜的對象。

▲ 銅扭頭跪坐人像的「吿辭小人」。（圖／記者任以芳攝）

銅扭頭跪坐人像的「吿辭小人」於2021年三星堆遺址四號坑出土，共發現3件。本次展出的銅扭頭跪坐人像不同於三星堆此前出土的抽象化的青銅人像，而是更接近真實的人體形象。

該人像對於手部和足部細節特徵的把握十分精細，手指關節處的凹凸明顯，小腿腿部肌肉緊繃、線條優美，體現出整個人是在用力蹬地的狀態，展現出三星堆青銅人像鑄造藝術的高超水平。人像身上刻有眾多紋飾，是三星堆首次發現有「紋身」的青銅人像。

▲ 竪披發青銅立人像則是號稱「三星堆健身達人」。（圖／記者任以芳攝）

竪披發青銅立人像則是號稱「三星堆健身達人」，該文物人像於2021年三星堆遺址八號坑出土，高達一米多，特點是形象寫實，具有強烈的肌肉感。該人像頭部竪披發，濃眉大眼，鼻梁高挺，鼻孔呈「M型」，嘴角向下，大耳，脖子修長。左臂握拳上舉，手握飄帶，大拇指上翹，小拇指向外呈蘭花指狀，平舉至腰部，右臂從肘部殘缺。穿無袖及膝長裙，右衽，腰部束帶。臀部後翹，膝蓋彎曲，呈半蹲狀。

▲ 擁有金面具的青銅人頭像。（圖／記者任以芳攝）

還有青銅人頭像，考古專家推測可能與古蜀部族的貴族有關，蒜頭鼻、闊嘴巴、剃平頭、眼角高高挑起、眼球凸出、青銅骨骼黃金皮膚，這是從3000多年前古蜀部族穿越而來的青銅人頭像。

三星堆遺址二號祭祀坑出土的人頭像中有4件戴有金面罩，可見當時的古蜀人已視黃金為尊。在青銅人頭像上包貼金面罩與宗教習俗有密切關係，同時也象徵其身份的高貴。

▼ 四川三星堆展終於來北京展出 。（圖／記者任以芳攝）