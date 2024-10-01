70歲老伯參加啤酒比賽「喝到猝死」！　女兒嘆：爸明明不喝酒

▲劉先生參加啤酒比賽。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

四川眉山一名70歲的男子劉國中（化名）9月27日參加青龍街的啤酒節活動，在台上喝了啤酒後，昏倒在地，不幸離世。劉國中的女兒劉小姐表示，父親本身患有糖尿病和高血壓，平常有在吃藥，也不喝酒，不知道為什麼會去參加這個比賽，「我都搞不懂。」

據《封面新聞》報導，劉小姐表示，自己是在9月27日晚上8點左右，得知父親出事的消息，「媽媽打電話給我說，父親去參加喝啤酒比賽昏倒了，當我趕回來的時候，父親已經去世了。」

劉小姐說道，當晚7點半左右，父親在青龍街道啤酒節上，參加了喝啤酒的比賽，比賽規則是喝完一杯約500ml的啤酒，速度最快的獲勝，獲獎者將獎勵12罐啤酒，「父親上台喝了一杯後，下台時突然倒地昏迷，在送往彭山區人民醫院搶救後，不幸離世。」

▲事發舞台。（圖／翻攝自封面新聞）

活動主持人阿波表示，「當時第一輪比賽剛結束，正開放第二輪比賽的參賽者上台，就看到劉先生一個人站上了側邊的舞台，我就過去問了他，他說是來參加喝啤酒比賽的，當時並不清楚劉先生的年齡，雖然劉先生頭髮已經白了，但精神狀態很好。」

阿波說道，「劉先生喝了三、四口後，就開始邊喝邊灑出來，衣服都濕了，所以我就比較留意他，大約過了30多秒，劉先生並沒有喝完啤酒，杯子裡還有剩，但想著比賽本身就是以氣氛為主，所以就沒管。」

阿波還說道，「劉先生全程並沒有任何異常，直到比賽結束快要走下台時，才出現了意外，他可能感到了不適，去倚靠舞台側邊的展板，但展板沒有支撐，他一下子靠空了，但沒有摔倒，我立即跑過去扶著他，他的重心就一下子倒在我手上了，後來就被救護車送往醫院治療了。」

劉小姐指出，最終父親被醫生斷定為猝死，啤酒比賽是否為死亡的主要原因，需進一步的檢查，但仍拖不了干係。

活動負責人表示，喝啤酒比賽是自願參加，活動現場也貼了相關提示和聲明，「我們對這次意外事件也深表痛心遺憾，該我們的責任也一定會承擔，絕對不會推諉，建議家屬走法律途徑進行維權，公司也會依法依規定，對屬於他們的責任，進行承擔。」

目前，活動公司給了劉小姐1萬元（人民幣，下同）的慰問金，對於家屬提出的180萬元的賠償金額，雙方尚未達成協議。

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