蛇蠍人妻「肢解丈夫」分裝多袋屍塊！　登尪帳號假裝還活著

▲警方發現尼爾敏疑似在犯案後重新鋪設家中地毯，企圖滅證。（圖／翻攝自新南威爾斯警方）



記者王佩翊／編譯

澳洲新南威爾斯州發生一起殘忍的家暴分屍案。一名人妻在家中殺害丈夫並分屍後，將屍塊分裝成多袋並丟棄在雪梨西南部住宅區和工業區的垃圾桶內。她犯案後接管死者的手機和社交帳號，營造出對方還活著的假象，直到其他親友驚覺有異，通報失蹤後，整起案件才因此曝了光。

根據《澳洲廣播公司》報導，來自埃及的62歲移民馬姆杜（Mamdouh Noufl）2023年7月被親友通報失蹤，新南威爾斯州警方獲報後同時展開調查。根據家人證詞，馬姆杜自2023年5月後就不曾露面，非常擔憂他的安危。

這起失蹤調查最初進展極為緩慢，直到2024年1月，警方認為馬姆杜的失蹤不單純，因此將此案轉交由兇殺組處理。經過數月調查，警方終於在3日依謀殺罪嫌逮捕了馬姆杜的53歲妻子尼爾敏（Nirmeen Noufl），並徹底搜查了兩人位於雪梨西南部格里納克（Greenacre）的住處。

警方指出，目前已將此案定調為「家庭暴力謀殺」。他進一步說明，警方指控尼爾敏蓄意殺害丈夫，並肢解遺體，隨後將丈夫的屍塊裝入塑膠袋中，分別丟棄在雪梨西南部住宅區和工業區的多個垃圾桶內。

根據警方掌握的線索，案發後嫌犯曾在家中進行大規模的清潔工作，甚至還重新鋪設地板，以掩蓋犯罪痕跡，企圖滅證。

警方同時透露，尼爾敏殺害丈夫後，疑似假冒馬姆杜的身份，使用他的手機和社交媒體帳號，企圖讓外界誤以為馬姆杜還活著。而這個行為也導致調查一度被拖延，並模糊調查方向。

附近鄰居得知消息後震驚不已，他表示，自己從未聽到任何吵鬧聲，甚至沒有看過可疑情況。他以前偶爾會與馬姆杜打招呼，在數個月沒看到對方後，以為對方只是移居國外，沒想到是遭到妻子殘殺。

由於尼爾敏罪嫌重大，已被當局拒絕保釋，預計將於12月11日出庭。