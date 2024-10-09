健身一半突昏倒！運動員被「冷水淋15hrs」才發現　搶救2周後死亡

▲皮羅內在健身房暈倒，搶救2周後死亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲33歲健身運動員皮羅內（Giuliano Pirone）在一家24小時營業的健身房內昏倒，卻在淋浴間的地板被冷水澆淋了15個小時後才被發現。儘管這名男子隨後被送往醫院搶救，最後還是在2周後去世。

據《鏡報》報導，這起事件發生於8月20日。皮羅內的母親丹妮拉（Daniela）描述，事發當天，皮羅內在健身房的跑步機上跑了一陣後，突然感到身體不適，於是他決定趕快沖澡回家。

監視器畫面顯示，皮羅內當時抱著肚子、面露痛苦，隨後他跌跌撞撞地進入淋浴間，途中還撞上了幾件健身器材，顯示他的身體狀況已十分糟糕。報導稱，皮羅內進入淋浴間後，可能因為炎熱，於是他打開了冷水，不料卻在不久後倒地不起。

皮羅內倒在淋浴間地板，被持續流動的冷水澆淋了15個小時後，才終於有人發現異常報警。警方在當地晚上10時30分破門進入淋浴間，將皮羅內送往附近醫院急救，可惜皮羅內最後還是在2個星期後被宣告不治身亡。家屬透露，皮羅內可能是因為血糖和血壓急劇下降引發癲癇，但未能及時得到救治。

家屬對健身房長達15小時未發現皮羅感到震驚，呼籲當局徹查健身房的管理是否存在疏失，同時也希望此案可促使健身行業加強監管，避免類似悲劇重演。目前，當局已展開調查，確認健身房是否履行了應有的照護責任。