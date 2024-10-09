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鞋拔狠K頭部、抓頭撞牆、摔浴盆害死2歲童　高雄惡保母起訴

▲▼ 橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

▲宋姓保姆涉嫌凌虐男童致死，遭橋頭地檢署起訴。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名約2歲大的男童今年6月間因頭顱骨折、腦膜出血等症狀被送醫急救無效死亡，檢、警查出，負責照顧男童的宋姓保姆涉嫌在1個月多內，多次以鞋拔狠揍男童頭部、還把男童的頭推去撞牆壁，甚至把男童丟進澡盆，害男童全身至少有22處擦挫傷遭凌虐致死，檢察官偵辦後，今日偵結刑法凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴宋姓保母。

檢方指出，宋姓保母是在今年6月 6日向119通報男童洗澡時意外溺水，送醫後不治身亡，李侃穎檢察官於相驗時發現陳姓男童身上有多處新舊傷痕，張春暉檢察長立即指示陳竹君主任檢察官啟動婦幼保護小組，經指揮高雄市政府警察局左營分局執行搜索，傳喚死者生父及證人到案訊問並查扣監視器仔細分析後，認為宋女涉嫌凌虐男童致死，聲請羈押宋姓保姆獲准。

檢察官後續調查發現，宋姓保母涉嫌從今年5月30日起至同年6月6日的一個多月時間，在家中以長的鞋拔毆打男童的頭部，打到顱骨骨折；保姆有一次則因不滿男童不自己吃飯，用手掐男童的全身，害他全身淤青；還曾經把男童重摔至地面，再用鞋拔狠很教訓他；6月6日宋女在浴室幫陳童洗澡時，因不滿男童抓到她的傷口，竟先以蓮蓬頭朝男童頭部大量沖灌溫水，再把男童推去撞牆壁，最後把男童摔進澡盆3次，導致男童昏迷浮在水面上，宋女才嚇得通報119送醫，但仍救不回男童。

檢察官相驗男童的傷勢，發現他頭部有15處擦挫傷及挫傷，其中至少7處符合為棍棒傷或鞋拔傷、腦髓腫脹、軀幹及四肢7處擦挫傷及挫傷，其中至少2處符合為棍棒傷或鞋拔傷，顯見男童生前遭遇不少凌虐。

宋姓保母在偵訊時否認施虐，僅說都是合理的管教行為，不知道男童的傷勢從何而來，檢察官不採信她的辯詞，認為相關事證明確，今日偵結依違反刑法凌虐兒童妨害身心發展致死；兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌將宋姓保母起訴，全案移審法院後，法官裁定保姆續押。

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