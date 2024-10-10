來自國際的互動　2024南瀛國際民俗藝術節促進文化交流與理解

▲「2024南瀛國際民俗藝術節」熱鬧登場，18國21組國際團隊亦安排至各級公私立學校、社區協會、文化團體等單位交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024南瀛國際民俗藝術節」熱鬧登場，本屆邀請18國21組國際團隊至台南演出，除在主舞台-南瀛綠都心公園及各區巡迴表演，亦安排國際團隊至各級公私立學校、社區協會、文化團體等單位交流，讓來訪團隊更深入認識台南在地文化，也讓市民親身體驗異國文化，拓展國民外交，向世界宣傳台南的熱情與美好。

來自日本的野和太鼓團隊造訪新營區新民國小，將精湛的太鼓技藝帶進校園，其結合力與美的精彩演出帶給同學們滿滿的勇氣與感動，新民國小音樂班同學也以優美樂聲歡迎日本友人來訪，同學們熱情接待團員，一同玩遊戲、唱歌、玩樂器，帶領團員們更親近台灣文化。

來自賽爾維亞的西姆諾夫－圖歌惟民俗舞團造訪安定區南興國小，學校以直笛隊表演歡迎舞團到訪，並安排煎麻油椪餅、製作紅龜粿等DIY活動，讓團員們親手體驗傳統的台灣飲食文化。西姆諾夫-圖歌惟民俗舞團風格創新且富有活力，其表演服裝及音樂均為原創設計，具高度美感與多樣性，展現了塞爾維亞民俗文化的獨特個性，

來自波蘭的波德拉謝民俗歌舞團造訪新營國小，同學們以太鼓及扯鈴表演熱情歡迎舞團，並教導團員們體驗講求默契的太鼓及講求技巧的扯鈴，讓團員大呼有趣又充滿挑戰；學校也安排了書法體驗，團員們屏氣凝神拿起毛筆揮毫，創作出屬於自己的最佳紀念品。波德拉謝民俗歌舞團長期關注波蘭民間文化，自成立以來，一直活躍於世界各大國際民俗藝術活動，是宣揚波蘭文化的藝術大使，其表演融合波蘭不同地區的音樂及舞蹈元素。

此外，呼應台南市藝文教育扎根計畫以藝陣作為發展主軸，文化局也特別規劃國際團隊與校園藝陣進行交流，例如：紐西蘭奇巫塔神龍舞團與左鎮區左陣國小，皆致力於維護傳統文化，前者以毛利歌舞表演發揚傳統毛利文化，後者融合西拉雅文化與左鎮風情傳承社區技藝鬥牛陣，雙方透過表演展現各自的文化特色，以藝術會友。