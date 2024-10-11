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社會 社會焦點 保障人權

吃完120元便當抱怨「配菜沒青菜」　男客挨告詐欺結局逆轉

記者黃翊婷／台北報導

男子阿榮（化名）去年9月在某餐飲店花費120元購買排骨便當，他發現自己的便當配菜沒有青菜，其他客人卻有，因此在吃完之後向店員抱怨，店員當下決定退款，沒想到事後他竟挨告詐欺、誹謗。不過，台北地院法官檢視店內監視器畫面之後，確認阿榮當時購買的便當確實沒有青菜，他也沒有逼迫店員退款，最終裁定無罪。

▲排骨飯,便當示意圖。（圖／記者劉亭攝）

▲阿榮向店員抱怨便當配菜問題，卻吃上詐欺、誹謗官司。（示意圖／ETtoday資料照，非事發店家。）

檢方起訴認為，阿榮在店內購買120元的排骨便當，吃完之後卻對業者佯稱，「餐盒裡面沒有配菜」，導致業者陷於錯誤，因而指示店員退款，涉犯刑法第339條第2項之詐欺得利及同法第310條第1項之誹謗等罪嫌。

阿榮辯稱，案發前1個月曾在該餐飲店買過便當，青菜類配菜有2種，事發當日他再度前往消費，買了120元的排骨便當，配菜卻沒有青菜，一開始以為是菜價貴沒有提供青菜，但看了一下其他客人，卻發現別人的配菜都有青菜，他吃完準備離開時，忍不住向店員善意提醒，店員解釋可能是廚房疏忽並主動退款，他的意思不是便當沒有配菜，而是配菜沒有青菜，他沒有任何詐欺及誹謗的意圖。

台北地院法官勘驗店家的監視器錄影檔案，發現阿榮確實是向店員表示「（便當）裡面也沒有青菜」、「我看人家都有青菜」，而不是抱怨便當沒有配菜；再比對監視器拍到的阿榮便當菜色，的確沒有綠色外貌的配菜，其他客人的便當卻有綠色外貌的配菜。

負責退款的店員表示，阿榮抱怨「裡面完全都沒菜」的時候，店內還有10多名客人，為了避免誤會，當下沒有繼續追問，便直接退款；業者也表示，事發當下自己人在廚房，沒有直接與阿榮進行對話。

法官認為，從店員的證詞可知，決定退款是基於商業經營考量，而非相信阿榮的便當配菜問題，況且阿榮與店員交談時，從未明示或暗示應該退款，如果他有詐欺的犯意，又豈會只是單純抱怨便當配菜的菜色，卻沒有主動要求退款。

最後，法官指出，綜觀本案案發過程全貌，是店員收到消費者對於餐點不滿的投訴之後，未詳加確認及理解投訴內容，就倉促以退款方式處理，進而衍生出民事消費糾紛，檢方提出的證據也不足以證明阿榮有詐欺、誹謗等行為，因此裁定阿榮無罪，全案仍可上訴。

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