上百老人被掛名農村「合作社股東」　不識字也行...還有人已經過世

▲湖北農村村民個資被冒用，登記在合作社下成為股東。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖北十堰丹江口村民王先生爆料稱，他為母親辦理保險手續時，發現身體有殘疾、年過70歲的母親被冒用身份資訊成為某合作社股東，更誇張的是，「一個合作社有292個歷史股東，都是不知情的村民，很多是六七十歲的老人。」

《封面新聞》報導，王先生母親在2018年被村裡一家名為「聚才生態農業專業扶貧」的合作社，註冊登記成為股東，之後在2021年11月被取消股東資格。經查詢，這家合作社註冊地在他們村的村委會，曾陸續有292名歷史股東，2021年11月全部股份集中到5人名下，「這5人中，法定代表人是村委會主任黃某、村委會委員謝某和另外三人。」

根據大陸工商業登記查詢系統「天眼查」顯示，該合作社成立於2018年7月3日，認繳資金62萬元（人民幣，下同），經營範圍有組織採購和供應成員所需的油橄欖、苗木、中藥材等產品的生產資料，鄉村旅遊開發、土石方工程等多種業務。

該合作社註冊當天共有292人參股成為股東，大部分人在三年後的2021年11月16日和17日退股，股份集中至黃某等5人名下。黃某等5人名下，各自有數個種植社、勞務公司、食品公司。

王先生表示，股東名單中一半以上人員是村裡60歲以上老人，「大部分像我母親一樣，不識字，不會玩手機，甚至殘疾，有些人早幾年已經去世。」

王先生強調，龍山鎮土台村、朝陽溝村、龍山溝村都有多個類似的合作社、公司，「土台村村委會地址上就註冊了至少三家公司，都是村民不知情掛名的。不知道用來幹什麼的，是不是去貸款了、拿補貼了，會不會已經背鍋承擔上一些隱性責任了。」

對此，龍山鎮政府工作人員表示，自己只是值班人員，需向領導彙報後回覆。丹江口市委宣傳部人員稱，她不是新聞外宣科室，會向對應科室轉達情況，由對應人員回覆。