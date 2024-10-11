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小熊餅乾有幾種圖案？台灣樂天製菓公布「官方數據」粉絲嗨翻搶購再抽APPLE萬元禮品卡＋SWITCH

▲▼小熊餅乾,40週年慶,扭蛋機,線上抽獎,好禮,台灣樂天製菓。（圖／品牌提供）

▲帶給所有人幸福滋味的「樂天小熊餅乾」不只好吃又好玩，可愛圖案也讓人愈吃愈驚喜。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

樂天小熊餅乾自1984年首次登場以來，已經陪伴了消費者40年，幾乎可以說是所有人的童年回憶！小熊餅乾的獨特之處在於，每一顆餅乾上都印有不同的小熊圖案，讓每次開盒都能體驗一次次驚喜。但你有仔細數過自己總共吃過幾種「小熊圖案」嗎？根據網友搜集整理，小熊圖案共有數十種至上百種，但一直都沒有確切的數字，就連號稱無所不知的Chat GPT也沒有答案。

▲▼小熊餅乾,40週年慶,扭蛋機,線上抽獎,好禮,台灣樂天製菓。（圖／品牌提供）

▲樂天小熊餅乾上方圖案多達214種，讓每次開盒都是一種全新的驚喜。

可喜可賀的是，近日台灣樂天製菓釋出正確解答，在台灣熱銷多年的小熊餅乾上方圖案，竟然高達214種！這個讓所有人都驚呆了的數字，終於解開粉絲困擾十多年的疑問，也再度激起一波購買兼搜集熱潮，不僅再度成為上班族、OL的下午茶點心，不少爸媽也帶著孩子重新拾起打開熟悉包裝、探索更多小熊圖案的全新驚喜！

▲▼小熊餅乾,40週年慶,扭蛋機,線上抽獎,好禮,台灣樂天製菓。（圖／品牌提供）

▲「樂天小熊巨大扭蛋機」降落高雄夢時代，超大扭蛋免費扭。

為了慶祝40週年，台灣樂天製菓決定把「小」熊餅乾變「大」了！史無前例的「樂天小熊巨大扭蛋機」，從10/10（四）～13（日）限時進駐「高雄夢時代」，短短限時4天的活動要號召全台熱愛小熊餅乾的粉絲，來和萌爆的扭蛋機合影，現場還可以扭巨大扭蛋，每顆扭蛋就和我們吃小熊餅乾一樣，扭開來都有不一樣的圖案與驚喜，扭到特定的幸運小熊圖案，還能獲得限量的超萌小熊餅乾抱枕、購物車和野餐墊等驚喜好禮。超高人氣的「樂天小熊」也將到現場和粉絲們見面互動，共度溫馨又歡樂的時光！

▲▼小熊餅乾,40週年慶,扭蛋機,線上抽獎,好禮,台灣樂天製菓。（圖／品牌提供）

▲即日起至11/30（六）購買樂天小熊餅乾全系列商品，登錄發票抽大獎。

無法直奔高雄的粉絲也別擔心，台灣樂天製菓也同步將「樂天小熊發票登錄集點趣活動」上線，讓所有小熊餅乾粉絲都能參與！即日起～11/30（六）只要到任一實體通路購買樂天小熊餅乾全系列商品，並登入發票累計點數，每50點就可兌換一次轉盤抽獎機會。轉盤上共有7種不同贈品，包括小熊限量周邊商品、APPLE萬元禮品卡、SWITCH、LINE POINT點數等好禮，吃著美味餅乾的同時，還能抽好禮，轉盤抽獎到12/15（日），讓粉絲們盡情體驗如同打開樂天小熊餅乾一樣，享受無法預期的生活驚喜！

想要一起慶祝樂天小熊餅乾的40週年嗎？別忘了把握10/10（四）～10/13（日）直衝高雄夢時代大體驗樂天小熊巨大扭蛋機，或是現在就直奔你家旁邊的超商賣場，把樂天小熊餅乾全系列商品買回家，試試轉盤抽獎、轉出好運氣！讓樂天小熊餅乾陪伴你的每個「療癒食光」，讓每一次開盒以及吃進嘴裡的樂趣。

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