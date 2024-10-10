台人超常講！「1用詞」被中國人嫌棄　一票傻了：用讓更怪

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣和中國都是講中文，但用語上的差異不小。就有網友表示，看到有中國人對於台人常用「叫」感到很奇怪，「中國人常常講，我『讓』你去吃飯你還不吃」、「聽到台灣用法，我『叫』你去吃飯怎還不吃，覺得很奇怪」，不禁好奇「有沒有我讓你XX了嗎、我讓你搞XX了嗎 的八卦？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「中國人：台灣人用『叫』真奇怪」，文中表示，「中國人常常講，我『讓』你去吃飯你還不吃。我讓你去『搞』一頓晚餐，怎麼還沒弄好？」台灣人則大多說「我『叫』你去吃飯怎還不吃」，就看到中國人覺得這樣用很奇怪，「叫什麼叫？叫來叫去的真是奇怪。」

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貼文引發議論，不少網友直呼「讓」才令人無法接受，「用讓才智障」、「台灣的讓是允許，中國人的讓是要求」、「讓也很奇怪，明明是要求的語氣」、「要做什麼事為什麼還要你讓」、「台灣的讓比較是『let』，中國的是『make』」、「叫有呼喚的功能啊，又不是英文讓什麼讓」、「我讓你？會變我允許你去吃飯的感覺吧，居高臨下。」

還有人表示，「那是台語直接翻國語的用法，例如『不錯』吃，不錯吃這種用法根本就是台語直翻國語」、「就約定俗成...文化不同沒啥好講的」、「簡直不要也是莫名其妙的用法」、「記得10年前去廣州，聽到飯店服務員來我房間說『你要搞一下嗎？』我真的嚇一跳，原來是搞衛生。」