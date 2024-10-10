兩岸暨港澳一起搖滾！　台灣阿美族選手獲前10名原創校歌獎

▲「2024新時代大美青春校園歌曲」熱鬧現場。（圖／翻攝 京廣之聲）

記者任以芳／北京報導

「2024新時代大美青春校園歌曲」大會揭曉活動昨9日在北京市昌平區高教園精彩上演，3000多人一起參與，以及「2024最佳原創校園歌曲獎」「2024十大原創校園歌曲獎」等重大獎項揭曉，來自台灣阿美族選手賴淑珍獲得社會組十大原創校園歌曲獎，身穿傳統服裝，演唱自創曲《回家》，引起現場熱烈掌聲。

第三屆校歌會全網徵集十大原創校園歌曲，展示豐富多彩的青春年華，以歌詠志傳播正能量和主流聲音。由北京市委宣傳部副部長、北京市電影局局長霍志靜講話昌平區委常委、宣傳部部長陳祥致辭

「北京宣傳文化引導基金資助項目」2024校歌會不限年齡，分為校園組和社會組，海峽兩岸暨港澳地區報名踴躍。加上「京彩文化 青春綻放」行動計劃增加北京高校參與度，並帶動全大陸選手參與，海峽兩岸暨香港澳門地區都有作品呈現。

據了解，大賽共徵集到近百首原創作品，數百位選手參與創作，分別來自北京、河北、浙江、安徽、湖南、陝西、四川、重慶、內蒙古、福建、新疆、山東、廣西、澳門、台灣等地。

▲現場3000多人一起參與盛會開場。（圖／翻攝 京廣之聲）

活動期間舉辦了以「歌詩的時代擔當與青春力量」為主題音樂活動，中央音樂學院、北京電影學院、北京科技大學等北京高校的詞曲創作者騎行昌平區創作，在居庸關長城和明十三陵感受大運河文化帶、長城文化帶、西山永定河文化帶交匯的獨特魅力，以及感受北京未來科學城蛻變。

其中，昌平創作采風行的獲獎優秀作品《雲台》，曼妙的民族音樂曲風結合傳統五聲調式，用優雅雋永的聲調，描繪出居庸關長城的壯美雄渾。

北京郵電大學學生帶來開場歌曲《未來先鋒》歌曲《翠蓋華章》歌曲《秋葉》歌曲《綠皮火車》。揭曉儀式現場，《未來先鋒》《翠蓋華章》《秋葉》《綠皮火車》《青春引路人》《咸魚也有夢》《了不起的我》等獲獎歌曲。

▲阿美族選手賴淑珍獲得社會組十大原創校園歌曲獎。（圖／翻攝 京廣之聲）

特別是來自台灣集作詞、作曲、演唱於一身的賴淑珍，獲得社會組十大原創校園歌曲獎，身穿阿美族民族服裝，在大會上演唱自創曲《回家》，引起現場熱烈掌聲。

演唱完畢後，她贈送給組委會一件台灣特色樂器「鼻笛」。揭曉儀式最後在北京城市學院王芊、楊璐作詞，王鵬、於宇晨作曲的原創校園歌曲《青春誓言》中落下帷幕。

校歌會由北京廣播集團有限公司、中青在線、北京音樂廣播、沙河高教園區管理辦公室、北京昌平文化旅遊發展集團有限責任公司、浙江音樂廣播、新疆文化旅遊廣播、海南廣播電視總台旅文中心、福建省廣播影視集團廣播全媒體中心共同主辦，中國關心下一代工作委員會、北京市關心下一代工作委員會、中共北京市委教育工作委員會、北京市教育委員會、北京市人民政府台灣事務辦公室、共青團北京市委員會、中國青年報社、北京廣播電視台、北京市昌平區人民政府等共同舉行。