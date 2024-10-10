殺人逃亡「追溯期剩1年」落網！他隱姓埋名19年　連老爸葬禮也沒去

▲拉塔康逃亡19年，但仍在追溯期滿前1年被逮捕。（圖／翻攝自KhaoSod）



記者王佩翊／編譯

泰國警方近日在蘇梅島逮捕了一名逃亡19年的嫌犯，該名男子涉嫌在2005年開槍殺人，為了躲避警方追查，19年來他從未就醫，疫情期間也未接種疫苗，甚至沒有參加父親的葬禮，怎知最終還是在法律追溯期剩1年時，被警方逮捕歸案。

根據KhaoSod報導，泰國中央調查局根據2005年12月博他侖府法院發出的逮捕令，成功在法律追溯期滿前1年，逮捕被控涉嫌謀殺、非法持有槍枝等多項罪名的47歲男子拉塔康（Rathakorn）。

拉塔康2005年和朋友一起光顧一間夜店，沒想到卻在此與另一群人發生衝突。當夜店打烊後，雙方的爭執擴大，拉塔康和同夥隨即駕車追趕對方，並在公園外襲擊那群人，而拉塔康被指控在當時開槍擊斃其中一人。

事發後，拉塔康和他的同夥分道揚鑣，各自逃亡，儘管其他同夥相繼落網，但拉塔康仍成功逃脫，並多次搬家以躲避警方的追查，就這樣藏匿長達19年。

自從被通緝後，拉塔康就一直在蘇梅島過著隱居的生活，極力避免與警方接觸，甚至發生車禍也拒絕就醫。疫情期間他從未接種過疫苗，為了躲避警方的監視，他甚至在接到父親死訊後，連父親的葬禮都沒有出席。

法網恢恢，疏而不漏，警方最終仍在蘇梅島的美南區（Maenam）鎖定了拉塔康的住處，並趁著他出門上班時將他逮捕。警方當場向他出示逮捕令，但拉塔康仍否認一切犯行與指控。

警方透露，經過審訊，拉塔康最終鬆口，坦承早就知道自己被通緝，因此才過著逃亡生活，他心想蘇梅島地理位置偏遠，可以躲過警方的調查，而他這19年來也避免參與任何需要身分證明的活動。

拉塔康直言，「我以為只需要再撐1年，等到法律追訴期過了就可以過回正常生活了，沒想到還是被警察抓到。」