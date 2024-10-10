法駐處賀國慶「台灣不再孤立」　前參議員：法議會挺台聲量歐洲前3

▲圖為巴黎艾菲爾鐵塔。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

駐法國代表處今晚舉行國慶酒會，逾200位貴賓齊聚為中華民國慶生，代表郝培芝表示「台灣不再孤立」。前法國國防部長李察告訴中央社，台灣之事與他有關；前參議員卡托蘭則說，法國議會挺台聲量歐洲前三。

駐法國代表處9日舉行國慶酒會，儘管法國今天發布難得的颱風警報，大雨滂沱，仍有逾200位賓客出席，同慶中華民國113歲生日。

駐法代表郝培芝9月甫上任，酒會上，巴黎副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）在內的法國重量級政治人物、學者、企業高層，及烏克蘭等國民間領袖雲集，迎接新大使上任，展現對台灣的堅定支持。

酒會在現場聲樂演唱國歌、馬賽進行曲以及台語歌曲「台灣頌」，並獲得熱烈掌聲後拉開序幕。

郝培芝以法文致詞時表示，「在極權政權威脅越發明顯的今日，各位的出席是鼓勵台灣往民主、自由和人權道路前進的鼓勵」。

位於第一島鏈的台灣具有戰略地位，也是捍衛民主價值的前線。「作為印太強權，法國在區域和平與繁榮上扮演建設性與決定性角色。台法兩國在此擁有共同利益」。

她強調，民主與極權政體間的衝突不僅衝擊地緣政治穩定，也影響全球供應鏈架構。而台灣「不再和過去一樣遭到忽略與孤立；相反的，台灣在這個新世界中占有決定性地位」。原因之一就是台灣擁有的尖端科技與創新能力，包括在半導體及人工智慧領域。

曾任外交部國務秘書的參議院友台小組主席勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）致詞表示，現場動員了跨黨派的重要人士，包括多位國民議會與參議院議員、前任部長、商會代表、學者，「展示了法國人與台灣人間的友誼」。

法國有集結一關鍵字周邊相關概念以出版字典的傳統，他表示曾建議出版社以「台灣」做關鍵字詳細介紹，「這會很有用，尤其台灣歷史如此豐富」。

勒莫因幽默說道，可以用中華民國國旗代替法國國旗相通，「因為台灣人也同樣珍視自由等民主價值，今年一月大選時你們又再次展現了這些價值」。

法國前國防部長暨前參議員友台小組主席李察（Alain Richard）為台法關係重要幕後推手，對於傳承中華文化及推進民主自由的台灣情有獨鍾。

他接受中央社訪問，提到出席國慶酒會原因。「我覺得台灣是我的事，即使我已不再是議員，但我仍覺得台灣關係和發展與我有關，而且這可是國慶。我有很多出席的動機，能在這聽到些好消息，展現雙方關係仍舊緊密，在掌控台海周邊情況上有實質的進展」。

前性別平等與反歧視權理部長暨現任國民議會議員貝潔（Aurore Bergé）則告訴記者，這是認識新大使的好時機，「藉機跟她說，她可以倚賴國民議會議員和政府成員，以和法國共同推動民主價值，以及經濟、學術、文化發展。純粹外交關係之外，這些連結越緊密，人民越能互相理解、團結，更能一起前進」。

法國議員自由行使職權，「有時面臨施壓，但不會妥協」。法中仍有重要的外交、貿易連結，「但沒有一個國家能告訴我們該怎麼做」。

曾收到中國駐法大使館去函要求他不得訪台的李察也同樣直言，近年中國因其自身作為導致雙邊關係艱難，因此近來收斂許多，不像過去充滿攻擊性。

去年剛卸下職務的前參議員卡托蘭（André Gattolin）表示，「出席紀念『台灣獨立』向來很重要。這是法國人民、議員，乃至歐洲和西方人民，對台灣這個國家強大的民主進程所應該傳遞的重要訊息」。

被問及外傳前總統蔡英文即將訪法，卡托蘭指出，在她卸任後，參議院人數數一數二眾多的友台小組，就曾透過主席勒莫因向蔡女士送出訪法邀請。「若她能來，是我們的榮幸，能強化經濟、科技關係，甚至政治連結。當然政府很謹慎，動作很慢，但兩院議員都全力支持。我們和立陶宛、捷克一樣，是歐洲最挺台的」。

儘管窗外大雨，有近300名貴賓的現場氣氛熱絡，各界人士積極交流，同時享用代表處準備的鹹酥雞、滷味、骰子牛肉等美食佳餚，同為中華民國獻上祝福。（編輯：田瑞華）