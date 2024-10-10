國慶大會表演流程懶人包　晚上還有101煙火光雕秀！交管一次看

記者黃翊婷／綜合報導

今日（10日）是國慶日，國慶大會將在上午9點揭開序幕，首先登場的是勇鷹機隊衝場、北一女樂儀旗隊表演等等，接著進入國慶大會階段，包含國歌領唱、總統演說等等，主題表演則有六大階段，最後將由雷虎小組編隊飛越總統府上空，為國慶大會劃上完美句點。此外，台北101也將在國慶日首度施放煙火，並搭配雷射光雕及投影表演。

▲國慶大會表演眾多。（圖／翻攝自Facebook／中華民國讚國慶，下同。）

國慶大會將在今日上午9點揭開序幕，9點05分由勇鷹機隊衝場、北一女樂儀旗隊開場，接著由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊、陸軍專科學校戰鼓隊、機步三三三旅、台灣李棠華雜技團、國軍人形氣偶、中華職棒啦啦隊、中華競技啦啦隊、愛伯特啦啦隊帶來表演。

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▼▲北一女樂儀旗隊、CH-47運輸直升機吊掛國旗。

10點將由CH-47運輸直升機吊掛國旗進場，並由尼布恩合唱團及古寧頭戰役參戰英雄共同演唱國歌，還有蝦米視障人聲樂團、台越舞團共同演唱國慶禮讚，總統賴清德演說結束之後，則是六大主題表演，詳細如下：

1、憲兵快速反應連：編隊通過總統府前廣場展現首都衛戍作戰能量，並向總統致敬。

2、榮耀英雄：陸軍官校國旗隊引領體育代表團國際技能競賽選手進入現場，包含2024巴黎奧運及2024巴黎帕運選手、2024國際技能競賽得獎選手、桃園市龜山國小少棒隊、2024世界U17男子女子排球代表隊。

3、阿勒飛斯文化藝術團：「Kalingko花蓮溪的風」將花蓮六大族群的樂舞文化，展現世人面前。

4、客家文化武術音樂團：演繹保家衛鄉犧牲或威權下的抗爭，從客家身影綜觀台灣民主化的過程。

5、莊敬高職街舞、陸軍航特部展旗隊：「舞莊敬話」表演，慶祝中華民國生日快樂。

6、空軍雷虎小組衝場：表演結束後由雷虎小組編隊，飛越總統府上空，為國慶大會劃上完美句點。

▼▲國慶大會流程以及總統府周邊交管範圍圖。

除了國慶大會之外，台北101也將在今晚8點至10點期間，施放為期1分鐘的煙火秀，並搭配雷射光雕及投影表演，加上建築燈光及點燈打字展演，為國慶日增添繽紛色彩。

▲台北101將在今年國慶日首度施放煙火。（圖／翻攝自台北101官網）

為了確保活動進行期間的人車安全，警方將在晚間7點40分至8點20分實施101大樓周邊落焰區道路交通管制，管制路段包含信義路5段松仁路至市府路東往西方向全線、松智路松壽路至信義路5段雙向全線，以及市府路信義路5段至松壽路南往北方向全線。此外，警方也將擴大交通疏導範圍，並提供建議的改道路線。

▼101周邊交管措施。點圖可放大。（圖／翻攝自台北市信義分局）