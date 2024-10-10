東北季風迎國慶！　2地區有雨

▲今天受到東北季風影響，清晨桃園以北、東半部有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天國慶日，受到東北季風影響，清晨桃園以北、東半部有雨。清晨最低溫出現在新北石碇19.3度。

今天（10日）仍受東北季風影響，清晨桃園以北、東半部地區雲多偶有局部雨，白天之後水氣減少，上述地區轉為多雲偶見陽光的天氣，剩基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有零星降雨，而新竹以南及澎湖、金門、馬祖整天大多為晴到多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

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白天高溫北部、東半部在27-29度，中南部可達30度以上，而夜晚清晨各地低溫為22-24度，感受稍涼，早出晚歸請添加衣物。

▲雙十國慶天氣。（圖／翻攝中央氣象局）

10/11(五)、10/12(六) 東北季風影響，迎風面局部雨，各地早晚稍涼。

11日迎風面降雨較零星，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有零星短暫雨，北部為多雲可見陽光，而中南部為晴到多雲，午後局部短暫雷陣雨，12日水氣稍增，迎風面降雨增加。

高溫：北部28-30度、中南部30-31度、東北部27-28度、東部東南部29-30度；澎湖27-28度、金門27-28度、馬祖23-24度。