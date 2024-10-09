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今晨19.3℃！　4縣市豪雨「下波變天」時間曝

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲北北基宜豪雨特報。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

秋天感，北北基宜豪雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的19.3度。氣象署預報員葉致均表示，周四、周五水氣最少，周六水氣稍增加。

氣象署今晨持續發布「豪雨特報」，東北季風影響，宜蘭縣已有大豪雨發生，今日基隆北海岸及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台北、新北及宜蘭有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周六東北季風影響，今日是水氣逐漸減少過程，桃園以北、東半部仍有降雨機率，不過空檔增加，南部及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

葉致均說，周四、周五水氣最少，基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨，午後南部、中部山區有局部短暫雷陣雨；周六水氣稍增加，基隆北海岸、大台北、東半部有局部短暫雨，南部、其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

葉致均表示，周日東北季風減弱，周日到下周二基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署觀測，熱帶性低氣壓位於硫磺島東方海面，距離台灣遙遠。葉致均分析，熱帶低壓結構不是很好，發展成颱風的機率較低。

▼熱帶低壓對台灣沒影響。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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