賀錦麗民調「領先幅度縮小」！贏川普3％

▲根據路透社最新民調，賀錦麗的支持率領先川普3％，較之前縮小。（圖／路透）



文／中央社

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗在11月5日大選的支持率以46%比43%領先共和黨對手川普，領先幅度為3個百分點，較之前縮小。

這項於10月7日完成的最新民調顯示，在一連串經濟議題方面，川普是受到青睞的候選人，並有部分選民可能受到他所謂非法移民易犯罪的說法影響，川普這種論點大多已遭學者和智庫否認。川普在上次9月20至23日路透社/益普索民調中，支持率落後賀錦麗6個百分點。

受訪者認為經濟是美國目前面臨最重要的問題。約44%受訪者認為川普在解決「生活成本」方面有更好的方法，高於賀錦麗的38%。

對於下屆總統應該解決哪些經濟問題時，70%受訪者認為生活成本最重要，而選擇就業市場、稅賦或改善人民財務情況僅有一小部分。

▲根據路透社最新民調，賀錦麗的支持率領先川普3％，較之前縮小。（圖／路透）



而在這些領域中，川普的支持率也比賀錦麗高。不過，在解決貧富差距方面，賀錦麗則以42%比35%領先川普。

美國對移民的普遍疑慮提振了川普的聲勢。約53%受訪者同意「這個國家的非法移民對公共安全構成危險」的說法，相較之下，不同意的比例為41%。而在今年5月路透社/益普索民調中，同意者和不同意者為45%比46%，比例十分接近。

賀錦麗自7月底投入選戰後，在路透社/益普索6次民調中每次都領先川普。最新的民調顯示，11月選舉日最可能出門投票的選民中，賀錦麗支持率以47%比45%，領先川普2個百分點。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的預估，2020年總統大選約2/3的合格選民出門投票。

最新民調中，選民對賀錦麗心智敏銳度的信任度高於川普，約55%同意賀錦麗「精神敏銳且有能力因應挑戰」的說法，高於川普的46%。

路透社/益普索在內的全國性民調固然可以傳達選民看法的重要訊號，但在7個搖擺州可能具有決定性影響下，各州的選舉人團投票結果才能決定真正的贏家。

民調顯示，賀錦麗和川普在這些搖擺州的支持率不相上下，許多更是在誤差範圍內。

路透社/益普索這項全國性民調，在線上訪問1272名成人，包括1076名登記選民，其中969人被認為最有可能在選舉日出門投票。這項民調的抽樣誤差約3個百分點。