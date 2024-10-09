「借朋友妻女」拍片被抓包！　美國會候選人挨轟假人設真騙票

▲ 安德森團隊釋出的影片中看似是他與老婆女兒互動，其實是友人妻女客串。（翻攝自Derrick Anderson for VA YT頻道，下同）

圖文／鏡週刊

美國維吉尼亞州共和黨議員參選人安德森（Derrick Anderson）遭《紐約時報》（NEW YORK TIMES）揭露，其團隊釋出影片中看似同框的妻女4人，其實是安德森向朋友借來的老婆跟女兒，引發競選對手抨擊。不過安德森競總發言人聲稱，該段畫面只是「輔助」性質，並承認安德森有未婚妻但還沒結婚，駁斥利用愛家形象騙票的質疑。

綜合外媒報導，退役軍人出身的安德森目前正積極投入選戰，企圖扭轉藍色選區（民主黨）。安德森陣營日前釋出影片，畫面尾聲安德森接連與1名婦女及4名女孩在餐桌上互動合影，營造愛家好男人的形象。

然而看似和樂融融的家庭互動，其實是來自安德森好友妻女的友情客串，此事立刻成為對手攻擊的施力點。對此安德森陣營證實，畫面中的4名女子確實是安德森朋友的妻女，並指安德森不久前就有說明自己剛訂婚，目前獨自與愛狗居住。安德森陣營強調，他們無意欺騙選民，這些畫面也不會用在正式競選廣告。

安德森陣營反控《紐約時報》刻意誤導選民，因為其他候選人、甚至民主黨對手文德曼（Yevgeny 'Eugene' Vindman）也有類似文宣，形容這種操作毫無意義「既可笑又可悲」。

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