欣賞國慶焰火搭台鐵！斗六線接駁免費　警方加強疏導

▲雲林縣警察局斗六分局也全力配合執行交通及治安維護工作，期前縝密規劃及推演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024年國慶焰火將於10月10日晚間8時在雲林虎尾鎮高鐵特定區施放，從下午16時後開始即展開一連串精彩表演，加上周邊設置4千席特色美食攤，預估將吸引超過30萬人前往觀看。雲林縣警察局斗六分局為全力配合執行交通及治安維護工作，期前縝密規劃及推演，務求國慶焰火活動圓滿順遂、勤務萬全。

雲林縣政府規為鼓勵觀賞焰火民眾搭乘大眾運輸工具前往會場，輕鬆享受璀璨國慶焰火，規劃4條免費接駁路線供大眾轉乘。其中，斗六地區的乘車點位於「斗六火車站-後站」，接駁時間從10日下午2時起至7時，每10分鐘一班次；回程從晚上8時30分開始，持續接駁直到人群散場結束為止。接駁車沿線行駛調撥車道直達會場，避開擁擠車流，單趟僅需35分鐘；搭乘台鐵至斗六車站的民眾，下站後步行人行道約1分鐘，即可到達接駁車上車點，十分便利。

▲雲林縣警察局斗六分局貼心整理接駁車乘車點周遭鄰近的停車資訊供民眾參考。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局表示，國慶當日斗六車站內、外人潮眾多，後站大型接駁車與普通公車行駛班次頻繁，呼籲自行駕車前來車站轉乘的民眾，務必將車輛停妥在停車格或附近停車場，嚴禁違規停車造成車流擁塞及行人穿越道路的危險。

警方也貼心整理接駁車乘車點周遭鄰近的停車資訊供民眾參考，提醒轉乘接駁車的民眾事先查詢停車資訊，另呼籲火車站後站人行道全面禁止機車停放，當日車站周邊將加強交通疏導並嚴正執法、取締拖吊，確保交通順暢及行人安全。

▲雲林縣警察局斗六分局貼心整理接駁車乘車點周遭鄰近的停車資訊供民眾參考。（圖／記者蔡佩旻翻攝）