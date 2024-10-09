安泰醫院大火後已恢復門診住院　高雄待命支援「開放綠色通道」

▲屏東東港安泰醫院發生火警，醫護、病患緊急疏散。（圖／民眾提供）

記者洪巧藍／台北報導

屏東東港的安泰醫院在颱風天發生火災造成9人死亡，由於屏東縣僅有2家「重度急救責任醫院」，安泰醫院就是其中之一，衛生福利部今（9）日與高屏區緊急醫療應變中心（EMOC）開會評估當地醫療量能，醫事司司長劉越萍表示，安泰今起已經恢復門診住院，但還是請高雄相關急救責任醫院準備，有必要時給予綠色通道，收治屏東急重症病患。

安泰醫院3日疑似配電盤起火釀災，在山陀兒颱風影響台灣之際，疏散難度大增，最後總共有9人死亡，院內超過300名住院病患被疏散，衛生福利部隨即啟動大量傷病患機制，並安排病患轉院安置。針對本次重大火災致傷亡事件，檢調已經成立調查小組調查事故原因，衛生福利部也將依《醫療事故預防及爭議處理法》啟動調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民進黨立委林淑芬今日於立法院衛環委員會批評，8月有做醫院評鑑，當時就有管線老舊，疏散動線的問題，但衛福部卻沒管。國民黨立委、安泰榮譽院長蘇清泉現場回應，發生火災的是第一棟大樓，才啟用10幾年，沒有管線老舊的問題。也強調當時颱風太大，沒有身歷其境的人無法理解。

衛福部長邱泰源則表示，希望全國以這樣慘痛的經驗改善病人安全，衛福部會全力支持屏東醫療量能。劉越萍受訪表示，今天有和安泰醫院方面開會，主要是邀集高屏區的緊急醫療應變中心（EMOC）討論，因為屏東僅有兩家重度急救責任醫院，分別是安泰醫院與屏東基督教醫院，雖然安泰在火災發生後隔天相關量能就恢復達到8成，今天更開始門診收住院，但還是請高雄的急救責任醫院做準備，若有必要時給予綠色通道就醫。