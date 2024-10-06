男友喝醉換她開！屏東19歲女接手開車撞死人　竟是無照駕駛

▲屏東死亡車禍，19歲無照女撞死行人，小客車擋風玻璃全碎。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣滿州鄉永靖村5日晚間傳出一起死亡車禍，警方調查，19歲的姜姓女子駕車載著喝醉酒的男友、以及男友父母準備返家，未料行經事故路段時，疑似天雨、視線不良，姜女當場將穿越馬路的曾姓男子(44歲)撞飛，曾男經送醫搶救後仍宣告不治。警方指出，姜女酒測值雖為0，但無照駕駛，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

警方調查，肇事的姜女案發前與男友及其父母前往滿州鄉一間宮廟參加宴會，去程由男友駕車，但席間男友及父親喝了酒，因此返程遂由姜女駕駛，未料行經屏200縣道滿州鄉新庄路段時，因當時天雨視線不佳，姜女不慎撞上穿越馬路的44歲曾姓行人，轎車引擎蓋鈑金當場凹陷、擋風玻璃也碎裂，而曾男則遭撞飛倒地重傷，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

警方指出，死者曾男家住滿州鄉，距離事發地點約步行30分鐘距離，當天晚間飯後曾男即外出，並未告知家人去向，未料經遭遇橫禍慘死輪下。

由於事發突然，姜女肇事後受到嚴重驚嚇，一度渾身顫抖、久久難以平復；警方經進一步酒測後，確認姜女無酒精反應，惟其並無合格駕照，屬無照駕駛，後續將依法辦理。由於肇事小客車內行車紀錄器未插記憶卡，詳細事發原因、肇責歸屬尚待進一步調查釐清。